Fim da era dos gatilhos? Alertas se tornam a norma nos espaços online, não fomos longe demais?

Numa escola construtivista progressista de Pinheiros, as crianças não podem levar leite, em respeito às que são intolerantes à lactose.

A paradisíaca ilha de Maui pegou fogo por conta do aquecimento dos oceanos e da ocupação desordenada de condomínios com campos de golfe. Espanha, Canadá e Austrália estão em chamas. Europa a 44 graus. Rio a 40 graus no inverno. Mas que bom que intolerantes à lactose de Pinheiros não se sentem ofendidos por conta do distúrbio, no mundo em que metade das crianças não toma leite, nem come bife com arroz, feijão.

Na escola construtivista progressista do Sumaré, reclamou-se que os estudantes tinham muita lição de casa, e “a ciência” já provou que é improdutivo, e se debate o que fazer com os que não podem pagar a viagem do Estudo do Meio.

Na minha escola católica do Alto de Pinheiros, tivemos de ler Tolstoi, Dürrenmatt, Kafka, Sartre e Dostoievski (os dois volumes de Irmãos Karamazov) na lição e, como eu não tinha grana para um lanche construtivo, caprichava no café da manhã que eu cozinhava em casa. Nunca fui a um Estudo do Meio.

Você já viu anunciado no seu streaming que tal filme contém violência, palavras de baixo calão, sexo, drogas ilícitas e que “efeitos intermitentes ou padronizados de luz podem fazer com que as pessoas se sintam desorientadas”. Até o TikTok aderiu ao alerta.

Os alertas estão se tornando a norma nos espaços online. Mas exageramos. Não fomos longe demais? Exemplos de avisos: contém incesto, misoginia, pena de morte, calorias em um item alimentar, influência de álcool, racismo, capacitismo, violência, sexo, homofobia, escravidão, culpabilização da vítima, palavrões, abuso infantil, automutilação, suicídio, cadáveres, crânios, esqueletos, agulhas, insultos, sequestro, violência contra animais, discussões sobre sexo, morte, aranhas, insetos, cobras, vômito, gravidez, parto, sangue, escarificação. Tinha tudo isso e mais um pouco no maior sucesso da HBO, Game of Thrones. Ninguém foi avisado, e tudo bem.

Jill Filipovic conta na revista The Atlantic que quando comentou que um projeto de lei conservador era tão terrível que a fez querer vomitar, um comentarista pediu um aviso de gatilho para distúrbios alimentares.

Impossível blindar leitores das mazelas da humanidade. “Se queremos substituir a cultura de trauma pela cultura de resiliência, teremos de reaprender como apoiar uns aos outros, algo que perdemos à medida que nossa sociedade passou a ver o ‘bem-estar’ como uma busca individual, um estado mental acessado através do autoaperfeiçoamento”, ela escreveu.