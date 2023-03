Holocausto animal

Muitos sobreviventes do Holocausto passaram a traçar paralelos entre o que viveram no campo de concentração e como tratamos os animais que comemos. O escritor Isaac Bashevis Singer, Nobel de Literatura de 1978, escreveu: “Em relação aos animais, todas as pessoas são nazistas; para os animais, é uma eterna Treblinka”.

A ONG People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) passou a usar a analogia em 2006 nas suas campanhas, o que causou indignação entre líderes judeus, incluindo o Museu do Holocausto americano.

Resgataram textos de outros sobreviventes e escritores de renome para ampliar o movimento. Edgar Kupfer-Koberwitz, jornalista alemão também sobrevivente, escreveu em 1940 no seu Dachau Diaries: “Acredito que enquanto o homem tortura e mata animais, ele também torturará e matará humanos, e guerras serão travadas, pois matar deve ser praticado e aprendido aos poucos”.

De outro sobrevivente do Holocausto, Alex Hershaft: “Os nazistas fizeram com minha família e meu povo o que fazemos com os animais que criamos para comer: a marcação ou tatuagem de números de série para identificar as vítimas, o uso de vagões de gado para transportar as vítimas para a morte, o alojamento lotado das vítimas em caixotes de madeira, a designação arbitrária de quem vive e quem morre - o cristão vive, o judeu morre; o cão vive, o porco morre”.

'Marguerite Yourcenar também escreveu que todo ato de crueldade sofrido por animais é um crime contra a humanidade.' Foto: Marcos Brindicci/Reuters

Outro Nobel de Literatura, J. M. Coetzee, disse que o homem do século 20 adaptou o processo industrial de abater e armazenar carne para fazer o mesmo com seres humanos na Alemanha.

Marguerite Yourcenar também escreveu que todo ato de crueldade sofrido por animais é um crime contra a humanidade: “Se não aceitamos o transporte de seres humanos a campos de concentração, como aceitaríamos o ‘desumano’ transporte de animais a matadouros?”.

Peter Singer, um filósofo australiano que se especializou em bioética, foi quem fundou o movimento de direito dos animais ao escrever Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals (1975), chamando a atenção para a rotina de tortura e abusos nas fazendas e na pesquisa científica.

Vira e mexe, meu check-up aponta falta de ferro e anemia. É grave. Uma solução é a eventual infusão de soro com ferro, que mais se parece uma frigideira vermelha líquida derretida que entra no sangue em gotas durante 60 minutos.

Me receitam alimentos de origem animal (coração de galinha, fígado, língua de boi, peixes e frutos do mar, ovos, carnes e aves). Preciso de seu ferro e o da panela. Quero ser vegano. Difícil viver atualmente sem se sentir um abusador de animais.