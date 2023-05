IA não entende metáforas

Montei uma banda com amigos. Inspirados no Nobel de Literatura Bob Dylan, decidimos investigar letras de músicas que são pedras brutas, poemas brutais que nos provocam, nos desmontam, nos emocionam.

Cantamos rock, pop, soul, de Stones, Patti Smith, Leonard Cohen a Billie Eilish. Declamo canções traduzidas por mim, palpitadas pelos outros.

Comparei minhas traduções com as do ChatGPT, instrumento poderoso para verter textos em outras línguas, especialmente os técnicos, jornalísticos e acadêmicos. Quando pedi, apareceu na tela uma tradução sem pé nem cabeça de All Along the Watchtower, de Dylan.

Yuval Noah Harari, filósofo do livro Sapiens, argumentou à The Economist que o medo da inteligência artificial (IA) assombra, e que novas ferramentas tomaram uma direção inesperada: adquiriu habilidades para manipular e gerar linguagem.

'ChatGPT precisa de muito toddynho para ficar fortinho e crescer.' Foto: Dado Ruvic/Illustration/Reuters/Arquivo

“Dessa forma, a IA hackeou o sistema operacional da nossa civilização. A linguagem é a matéria-prima da cultura humana. Os direitos humanos, por exemplo, não estão inscritos em nosso DNA. São artefatos culturais que criamos contando histórias e escrevendo leis.”

Pode ser que um dia um robô entenda as sutilezas da linguagem. Não é o que experimentei. Ao traduzir um poema de Jim Morrison (“I can make the earth stop in its tracks. I made the blue cars go away…”), “blue cars” virou “carros azuis”.

Por que cargas d’águas Morrison faria carros azuis sumirem? Conhecendo sua história, a época e onde vivia, a associação foi imediata: os carros da polícia de Los Angeles são azuis, logo, ele faria camburões desaparecerem.

Para o Chat, Walk on the Wild Side, de Lou Reed, é “ande pelo lado selvagem”. Para mim, “wild side” joga com “side walk”, calçada. A música fala de personagens marginalizados em suas cidades, trans, michês, hedonistas, que vêm para Nova York, onde tudo pode acontecer, e todos e todas podem ser.

Lembrando da cidade em cujas calçadas a vida acontece, em que ninguém censura ninguém, traduzi para “dê um rolê pela sarjeta”, levando em conta o aspecto underground de cada personagem.

As referências medievais de príncipes e torres de Dylan (“all along the watchtower, princes kept the view”) podem ser uma alusão ao sonho americano que mantém a chama da miséria e desigualdade social (“barefoot servants”) acesa.

O poeta compara o feudalismo de semideuses com a era de poucas corporações, de figuras endeusadas e mitológicas, os titãs da indústria, do sistema financeiro e, agora, das big techs. ChatGPT precisa de muito toddynho para ficar fortinho e crescer. E entender uma metáfora.