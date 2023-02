Livraria Cultura viveu o sonho do livro para as massas

A história da livraria Cultura se confunde com a história do País. Nasceu justamente depois do pós-guerra como uma biblioteca circulante de livros estrangeiros. Ideia da filha de imigrantes judeus da Alemanha, Eva Herz, que fugiu do nazismo que queimava livros.

Quando a Rua Augusta era o polo da moda paulistana, ela se mudou para o Conjunto Nacional e passou a vender livros brasileiros com um novo sócio, o filho Pedro, de onde se expandiu, ganhou carisma, viveu o período conturbado da ditadura, censura, perseguições, exílio.

Logo virou ponto de encontro e descontentamento de acadêmicos, escritores, jornalistas, poetas que se reuniam aos sábados para vislumbrar a volta da democracia e o fim da censura. Pedro parecia um homem fechado, de poucas palavras, mas nada disso: era sério, revoltado e obsessivo, porém amigável. Queria popularizar o livro. Queria que as pessoas de um país com baixo índice de leitura lessem.





Loja da Livraria Cultura no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista





Atravessou como todo empreendedor as diversas crises de uma economia caótica. A inflação comia os sonhos pelas bordas, inviabilizava o mercado editorial. Então, veio o milagre. Na redemocratização, o conhecimento, ou melhor, o livro se tornou objeto de consumo.

Coleções como Primeiros Passos e Cantadas Literárias explodiram nas vendas. Editoras correram atrás do atraso e publicaram enfim livros antes censurados. Veio o fenômeno da autoajuda. Veio o barateamento da editoração e, enfim, o Plano Real.

Com o dólar barato, a pequena livraria se expandiu. Lançar livro nela era sinal de prestígio. As noites de autógrafo eram concorridas, filas imensas. Por vezes tinham três lançamentos no mesmo dia.

Ocuparam o espaço em frente do gigantesco Cine Astor. Passou a ter três andares numa arquitetura belíssima com um teatro (Eva Herz), café, ala infantil. Não cabia em si. Entrou no e-commerce. Ocupou outros espaços do Conjunto Nacional: uma loja apenas para livros da Companhia das Letras, do Instituto Moreira Salles, outra para livros de línguas, outra para o público geek, e a antiga loja para livros de arte. Chegou a administrar as duas salas de cinema abaixo, o antigo Cinearte.

O consumo desenfreado da estabilização da economia levou a inauguração de shoppings. E cada um tinha de ter uma livraria, a essa altura chamada de megastore. Abriram uma filial espetacular no Recife Velho, e não satisfeitos, abriram tempos depois outra na cidade. Abriram no Rio, Porto Alegre, lojas gigantes, com o conceito de tornar o espaço de venda de livro um passeio familiar. Passou a ter 15 lojas.

A ambição deu um passo em areia movediça. Vieram a Amazon, Submarino, o e-book, o dólar alto e a desorganização do Estado. Grandes redes de livraria faliram, como Siciliano, Saraiva, Fnac, e lá fora a Barnes & Noble americana, e a Waterstones inglesa, que chegou a ter 283 lojas.

A regra do mercado mudou. As grandes quebravam, as pequenas cresciam. Uma era se foi. É difícil fazer negócios no Brasil. É difícil planejar, atrever. Alguns apontam a ambição desmedida do grupo. Mas em todo sonho tem a intervenção de delírios. Seria maravilhoso se a expansão desse certo. Ninguém torceu contra. Porém, vivemos o milênio de grandes transformações.





