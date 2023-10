No Brasil, um regime impedia produtos estrangeiros para defender a indústria nacional

Até 1990, o Brasil tinha as fronteiras fechadas. Atravessou um período de protecionismo, para defender a indústria nacional, que nos impedia de usufruir um bom violão, violino, vinho francês e um uísque escocês. A não ser que você tivesse um bom contrabandista ou cruzasse um free shop.

O regime anterior, que defendia o combate ao comunismo, impedia o produto estrangeiro, como a Alemanha Oriental ou a própria União Soviética. Era escassez de dólar no caixa. Invejávamos os argentinos, que tinham direito aos produtos da marca Adidas. Se víamos um colega calçando um deles, sabíamos que tinha tido com a família uma viagem internacional.

Tenis Kichute da Alpargatas. Foto: Reprodução/Alpargatas

No Brasil, havia três opções, todos de lona, que molhavam e descolavam em menos de um ano: Kichute, Conga e Bamba. O primeiro, como o nome indica, era uma chuteira com travas de borracha bem desconfortável. Conga era para passeio. Bamba era uma espécie de jeans dos pés, uma cópia malfeita do americano All Star.

Mas tinha carisma. Servia para passeio e esportes. Pintávamos da cor que quiséssemos. Virou um símbolo da contracultura nacional. Compus até uma música para ele, que chegou a ser classificada no festival da TV Cultura. Surpreendentemente, foi um sucesso. Eu não sabia que tanta gente tinha carinho por ele: “Comprei um Bamba novo, vou poder fugir da bomba H, subir arranha-céu quando a luz se apagar...”.

A falta de escolha acomodava a indústria, mas facilitava nossa decisão. Há um mês tento comprar um tênis novo e não consigo me decidir. Não existe um por menos de um salário mínimo.

Tem um Adidas Samba, que não sei o porquê do nome, por R$ 700. Ignorei, não apenas por ser roqueiro. O Superstar ADV custava R$ 600, e não saquei a diferença entre o Adizero Adios Pro 3 (R$ 2.000) e o NMD_R1 (R$ 1.000). Quando fui à loja Nike, descobri o Air Force 1 por R$ 800. Pagam direitos de marca à Casa Branca? O Infinite Run 4 de R$ 1.000 dura uma infinidade? E por que o Air Max Pulse Casual é casual, mas custa R$ 1.400?

Os tênis da nova marca do Neymar, Puma, surpreendentemente, não são tão caros quanto os do Mbappé (Nike) nem do Messi (Adidas), e têm nomes tecnológicos: Morphic, Geek, Speedfusion BMW, Mirrored, X-RAY, Exotek Nitro, RS-X Efekt Energy, Velophasis Rerooted.

Os mais caros do Brasil têm placa de carbono, como o Adizero Prime-X Strung, de R$ 2.200, e o Nike Air Zoon Alphafly, de R$ 2.400. Como acho um absurdo um calçado custar mais do que um computador, continuo em dúvida. Saudades do meu velho Bamba...