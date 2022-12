O melhor pai do mundo

Na mitologia, duas pessoas próximas se complementam pelo oposto: racional e emocional, cérebro e coração, raciocínio e inspiração. Um autor de melodrama simplifica.

No filme Uma Vida Roubada, de 1949, as irmãs gêmeas Kate e Patricia (Bette Davis) se engalfinham pelo amor de Bill. Inspirou Ivani Ribeiro a escrever Mulheres de Areia, exibida em 1973 por um pool da TV Tupi e Record. Ruth, boa, honesta, humilde e heroína, lutava com a gêmea Raquel, manipuladora, interesseira e vilã, pelo mesmo boy.

Quando se tem dois filhos, fica comum o entorno fazer comparações inexistentes. Só que personagens da vida real não são planos como na novela. Passam a identificar opostos forçados: este é mais pragmático, tímido, bom em matemática, aquele é mais intuitivo, mais sociável, vai ser artista. Um será CEO, o outro levará uma vida de prazeres.

Desde o início, faço questão de fugir de sugestões de contradições entre meus filhos. São diferentes, mas têm semelhanças. Viveram crises da idade em diferentes épocas, mas as mesmas.





A Árvore da Vida, de Terrence Malick





A adaga de mais fofinho foi para o novinho. Temporariamente, lógico. Na verdade, o mais velho atravessava crises que o mais novo iria atravessar dois anos depois, que não necessariamente se fixariam.

O mais velho trocou a palhaçada óbvia do bebezão pela ironia apurada. Quando reparei que usava desodorante antes do banho, me respondeu: “Sei que sou um cara diferente, não sigo normas, passo desodorante antes do banho, como doce antes do salgado, faço a lição de casa na hora do recreio”.

Passou a não querer mais ir a aniversários. Perguntei o que acha de os amigos não aparecerem nos seus: “Não quero mais dar festas de aniversário. Acho um desperdício de dinheiro”.

Herdou o populismo dos Paiva. Já o mais novo fez o Rei Sol num banquete grego. É doce e carinhoso. Aprendi com ele a passar um bisturi num coração endurecido pela vida. Toda noite, dizia: “Boa noite, papai, te amo”.

Me causava uma tontura existencial. Na minha família, ninguém dizia que amava alguém. Um superior mandava, um inferior obedecia. O beijo dele é dos mais proféticos. Passei também a dizer “te amo” e exigir um beijo. Passei a dizer o mesmo para o mais velho, que travadão respondia com um “tá”.

Rasguei no meio seu coração. Se antes ele tinha dificuldade de me abraçar, passou a dar o abraço mais apertado e um beijo com verdade e amor. Passou a repetir também, antes de dormir: “Te amo, papai”.

A intensidade dos afagos disparou. Hoje em dia, tem beijo, abraço, declaração de amor, e encerro com: “Quem é o melhor pai no mundo?”

“Você!!!”