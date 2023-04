Os zumbis vêm aí

A mais famosa pessoa morta que volta à vida, também conhecida como zumbi, é a linda adolescente de Verona, filha única dos Capuletos que, para poder fugir de um casamento arranjado, toma a poção entorpecente de um pequeno frasco, que faz a pessoa entrar em coma profunda por 48 horas, como se estivesse morta.

Julieta voltou da morte e... Você se lembra de quem jazia ao lado dela.

No Haiti, o fenômeno ganhou proporções de culto nacional. Administram a substância chamada pelos nativos de “coup de poudre”, neurotoxina encontrada na carne do baiacu ou na pele do sapo-bufo. A pessoa zumbificada é enterrada morta e encontrada vagando anos depois.

No audiovisual, a zumbificação foi se metamorfoseando com os problemas de saúde pública: na era da aids, bastaria uma mordida na veia para o outro também ser infectado (Resident Evil); na epidemia do crack, passaram a andar em bando saqueando tudo (Guerra Mundial Z); nas epidemias do Sars e da covid-19, famílias se isolam com medo de encontrar contaminados (The Last of Us).

Zumbi virou o protagonista do nosso terror pessoal e solidão, a ponto de o Pentágono criar um programa contra o apocalipse zumbi, mas baseado em quê? Filmes, séries e games. Segundo o The Washington Post, pelo plano Conop 8888, teríamos condições de resistir por apenas 28 dias.

Jovens fantasiados de zumbis protestam em frente ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, em 2014 Foto: Jean-Christophe Bott/EPA

Os preppers, de “preparados”, espalham-se pelas redes sociais em muitos países. Grupos como American Preppers Network, Preppers World e Prepperology, defendem a ideologia de que todos devemos estar preparados para o inevitável, a invasão zumbi.

Continua após a publicidade

A milícia Kansas Anti Zombie cresce e avisa no alto de seu website: “Nós não somos loucos, nós não somos paranoicos. Nós defendemos estar preparados para qualquer ataque”.

Viralizou o vídeo de um brasileiro mostrando seu bunker antizumbi, um abrigo subterrâneo construído por ele mesmo com banheiro, cama, uma mesa com uma completa plataforma gamer, luzes de boate. Ele leu em detalhes as 31 páginas do relatório do Departamento de Defesa, Conop 8888, que estão disponíveis na rede.

A construção de bunkers antizumbi é um dos objetivos do game Minecraft. Mas a neorrealidade, ou realidade reinventada individualmente, não socialmente, transformou-os em epidemia.

A construtora polonesa KWK Promes se especializa em bunkers. Estão certos de que um Zompoc (Zombie Apocalypse) vai acontecer. Até a revista de decoração Casa e Jardim traz a planta do bunker de luxo antiapocalipse com 15 andares subterrâneos.

Se quiser se preparar, o Ciência Nerd traz o artigo completo Como Sobreviver a um Apocalipse Zumbi, com gráficos e estatísticas. Pode confiar, é um blog da Unicamp.