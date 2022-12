Pelé, nome próprio

Declarei há 22 anos, mais conhecido como “final do século passado”, no período do boom de listas, que o brasileiro mais importante de todos foi Pelé.

Não deveria ser um escritor, pensador, maestro, político? Machado, Lima Barreto, Guimarães, Euclides, Villa-Lobos, Jobim, Niemeyer, Glauber, Getúlio, JK, Gilberto Freyre, Nelson Rodrigues, Sérgio Buarque, seu filho Chico?

Não. Pelé, negro pobre que com uma magia pouco racional cativou o mundo, se tornou rei aos 17 anos, uniu o País, parou guerras. Viajávamos para fora, e não éramos brasileiros, mas conterrâneos de Pelé. Um país irrelevante no cenário mundial ganhava identidade.

Seu jeito de jogar se tornou nosso jeito de ser: forte, intuitivo, com muita técnica, valente, rompedor, preciso. Jogava em todas as posições, fazia gols de falta, cabeça, de esquerda, direita, bicicleta, com bola e tudo, fazia gols, gols e mais gols. O brasileiro é antes de tudo um forte.

Generoso, dava assistências com um passe açucarado. No auge da fama, morava na mesma pensão que seus companheiros do Santos. Em 1958, convocado aos 17 anos pelo tataravô dos meus filhos, Vicente Feola, o garoto Pelé foi o camisa 10, jogou as quatro últimas partidas e fez seis gols.

Pelé se prepara para encontro com Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos, em 08/5/1973. Foto: Acervo/Estadão

Esther Bueno conquistava os primeiros títulos. Começavam juntos a bossa nova e o cinema novo. Uma nova capital repleta de esculturas destacou o Brasil. Pelé era parte do projeto nacional. Virou nome próprio. Edson Arantes era apenas um protocolo cartorial.

Enfrentou a ira de checoslovacos em 1962 e dois grandes entraves em 1966, a surra de zagueiros portugueses e as cobranças. Prometeu a si mesmo nunca mais disputar uma Copa. Queria voltar a ser Edson na sua modesta e pacata Santos.

A luta pelos direitos civis, a ditadura brasileira e a militarização do futebol deixavam o garoto de 26 anos atordoado. Comparado a Muhammad Ali, ele não se posicionava. Vivia no Brasil em que matavam e torturavam presos. Nem sabia ao certo o que acontecia nos porões, a censura era um pilar da ditadura. Foi ameaçado, quase forçado, a disputar a Copa de 1970, por militares sedentos pelo talento da seleção canarinho.

Foi chamado de cego pelo técnico João Saldanha, “morto” por parte da imprensa, reacionário pela esquerda, alienado por ativistas. Ah, é? Se preparou como nunca. Voou em campo. Fez jogadas de cinema. Chorava na final. Venceu a de 1970. E defendeu: “Love, love, love”.

No filme Pelé (Netflix), de David Tryhorn e Ben Nicholas, imagens digitalizadas de 1970 provam que Pelé seria rei ainda hoje, no futebol moderno, e lideraria qualquer seleção. O eterno tem seu nome.