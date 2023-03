São Paulo não existe mais

A neblina espessa que cobria São Paulo de madrugada, com seu incomparável cheiro de mistério, como num romance que se passa numa cidade do Leste Europeu, ou um conto de fadas dos irmãos Grimm, não existe mais.

O fio gélido que nos obrigava a sair às manhãs evitando que a pele ficasse exposta, transformando cada indivíduo num escravo da sobrevivência, que se isola de outros, encolhe os ombros e o pescoço, e obriga à operação cebola durante o dia, pouco a pouco retirar a lã sobre o corpo, para suportar o sol impiedoso do começo da tarde, não existe mais.

A sequência de casinhas conectadas de uma vizinhança provinciana, amigável e solidária, todas com um quintal que reproduzia parte do nosso vasto bioma, deu lugar a prédios cujos apartamentos têm 30 ou 40 metros quadrados, da cor que deveria ser banida na palheta da arquitetura paulistana, o cinza, não existe mais.

São Paulo vai mudando de cara e deixa de existir Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Lutei por elas. Cansei de escrever: não coloquem abaixo a linhagem de casinhas bucólicas em bairros centrais, é um patrimônio a ser preservado, é solo para a água da chuva ficar aprisionada, são árvores frutíferas, são pássaros, com ar respirável que circula na magia dos ventos, não as demolam, não tem volta.

Os burocratas e corruptos de planos-piloto, que há décadas decepam São Paulo, reinventaram por conta própria, e o bolso cheio de mimos das construtoras, como viver numa cidade. Impuseram a destruição da Vila Madalena, de Perdizes, do Sumaré, da Mooca, de Pinheiros, em que restaram infames troncos cinzas, como uma queimada.

Na casa da minha infância, em Higienópolis, cujo quintal era modesto, havia um pé de jabuticaba e outro de nêspera. Na casa da minha tia René, na Rua da Consolação, tinha um de café, cujo cheiro sentíamos a uma quadra de distância. Todo muro tinha um arbusto que, na verdade, dava pitanga.

Continua após a publicidade

No quintal da minha avó materna tinha morangos no gramado encostado numa árvore, que comíamos deitados sob uma sombra acolhedora. A cidade em que nasci e por mais tempo morei perde no solavanco impiedoso do burro urbanismo sua essência frutífera, acolhedora. Nunca mais.

Já viram fotos do Belvedere Trianon antes de ser implodido para dar lugar ao tão festejado, e que poderia estar em qualquer outro lugar, monólito de concreto chamado Masp? Já viram o Parque Dom Pedro dos nossos avós? E o Anhangabaú com vista dos Palacetes Prates e o Edifício Martinelli, de um arquiteto húngaro?

São Paulo deixa de existir. Duvido que, ao olhar álbuns antigos, alguém prefira a atual. Enquanto os corrompidos descansam em suas coberturas.