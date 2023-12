Tente dar um bom-dia a seus seguidores do X e verá o que acontece

As redes sociais se transformaram num campo fértil em que floresce a diversidade humana. Porém, o anonimato transforma cada usuário num instrumento de transferência de rancores e rivalidades. Cada qual tem a sua verdade, que não é mais a estabelecida por um consenso científico.

Um post na rede X, em que eu homenageava a apresentadora Elizangela, grande influenciadora da minha geração, dedicava a ela as honras que merecia e lamentava sua morte por problemas respiratórios, sequelas de uma covid longa, pois ela se negara a se vacinar, recebeu umas 400 curtidas e mais de mil comentários.

Elon Musk, o novo dono da rede, defende a promíscua liberdade de expressão sem filtros e fez uma demissão dos responsáveis pelo controle de conteúdo da rede, que virou uma terra sem lei. Foto: Dado Ruvic/Reuters

O número de comentários sempre é inferior. Algo bateu errado. Ao abrir, percebi que uma militância negacionista invadira meu post para “provar” à sua maneira e com fontes nada confiáveis que a vacina não tinha benefícios. Deletei-os.

Tente por exemplo dar um bom-dia a seus seguidores.

@azedodecaruru. Bom dia por quê?

@larinha2013. Você, privilegiado branco, pode se dar ao luxo de dizer que o dia será bom, assim que amanheceu. Quero ver uma criança na comunidade, com medo de levar uma bala perdida, ou uma criança palestina.

@vascaoeterno. E as crianças que o Hamas sequestrou, não conta?

@docedecoco333. Gente, tudo isso porque ele deu bom-dia?

@vivaromarinho. Alguém te perguntou alguma coisa?

@dantealtruista. Sei que é uma contradição desejar bom-dia numa conjuntura desfavorável, porém será um bom dia para os argentinos sob o regime de aventureiro que fala com cachorros e para o povo da Guiana, que pode perder dois terços do seu território?

@trotskista1917. Problema da Guiana tem de ser com negociação. Estão trazendo potências militares para um continente pacífico. Vamos resolver nós os nossos problemas.

@larinha2013. Você deve ser branco privilegiado, desde quando a paz neste continente? Você acha que a criança negra vive em paz.

@oppeiheimertaon. Este “a” é com “agá”. Desde quando “há” paz neste continente. Isso aqui virou um lixo. Triste da geração que não sabe escrever, interpretar um texto, fazer cálculos básicos de matemática.

@daliaazul. Racista! Tinha de mostrar com toda a sua arrogancia que uma menina não sabe escrever direito.

@oppeiheimertaon. Você não me conhece para me chamar de racista. Você não tem autoridade para me chamar de qualquer coisa. E a proparoxítona “arrogância” tem acento.

@taylordeusadeusa. Cansei disso aqui, vou dormir, boa noite.

@azedodecaruru. Boa noite por quê?