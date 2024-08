Mariah Carey afirma que mãe e irmã morreram no mesmo dia: ‘Trágica reviravolta de eventos’

No último fim de semana, a cantora Mariah Carey, de 55 anos, sofreu a dupla perda sua mãe, Patricia, e sua irmã, Alison, no mesmo dia. A informação foi confirmada pela revista People em uma declaração exclusiva da artista, que, no entanto, não revelou detalhes sobre as causas das mortes.

Cantora Mariah Carey concedeu entrevista ao Fantástico, da Tv Globo, que foi ao ar no final de semana da morte de sua mãe e irmã. Foto: Reprodução/TV Globo

PUBLICIDADE “Meu coração está partido por ter perdido minha mãe neste último fim de semana. Infelizmente, em uma reviravolta trágica, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia”, revelou Mariah. A cantora expressou sua gratidão por ter tido a oportunidade de passar a última semana ao lado de sua mãe antes de sua partida. “Me sinto abençoada por ter passado a última semana ao lado da minha mãe antes de sua morte”, acrescentou. Ela também agradeceu o apoio que tem recebido e pediu respeito à sua privacidade durante este momento extremamente difícil.

O relacionamento de Mariah com sua mãe, Patricia Carey, não era dos melhores. Patricia, uma talentosa cantora de ópera formada pela prestigiada Juilliard School, trabalhou como professora de canto e teve três filhos com Alfred Roy Carey: Alison, Mariah e Morgan.

Em suas memórias publicadas em 2020, no livro The Meaning of Mariah Carey, a cantora descreveu seu relacionamento com a mãe como “cheio de contradições e realidades conflitantes”. Mariah revelou que o vínculo com Patricia era composto de uma mistura de sentimentos, como orgulho, dor, vergonha, gratidão, ciúme, admiração e decepção. Apesar disso, Mariah sempre manteve contato com sua mãe, dedicando uma parte de seu livro a ela.

E convivência também também foi conturbado. A artista admitiu em suas memórias que, em determinado momento, era “emocional e fisicamente mais seguro” evitar qualquer contato com Alison ou com seu irmão, Morgan.

Os brasileiros, que aguardam ansiosamente as apresentações da cantora no país dentro de um mês, surgem dúvidas sobre a realização dos shows após essa triste notícia.

Mariah está programada para se apresentar em São Paulo no dia 20 de setembro, no Allianz Parque, seguida de uma performance no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, no dia 22. Até o momento, as organizações envolvidas nos eventos ainda não se pronunciaram sobre possíveis mudanças na agenda da artista.