Matthew Perry: veja vídeos dos momentos marcantes de Chandler Bing em ‘Friends’

Matthew Perry, conhecido pela interpretação do sarcástico Chandler Bing, um dos seis protagonistas da série Friends, conquistou um lugar especial nos corações dos fãs de todo o mundo. A notícia da morte do ator, de 54 anos, no sábado, dia 27, aparentemente por afogamento em uma jacuzzi na casa dele, em Los Angeles, deixou o público arrasado.

Ao longo das 10 temporadas de Friends, Matthew Perry viveu momentos que contribuíram para a construção da personalidade única de Chandler Bing. Foto: Reprodução/NBC

Ao longo das 10 temporadas da série, Matthew Perry viveu momentos que contribuíram para a construção da personalidade única do Chandler. O humor e o relacionamento com os outros integrantes da série, para muitos fãs, o tornaram um dos personagens mais queridos. Confira alguns vídeos dos momentos mais memoráveis de Chandler Bing.

O casamento com Monica

Um dos momentos mais esperados pelos fãs de Friends foi o casamento de Chandler e Monica. O casal, que começou a namorar na 5ª temporada, finalmente se casou na 7ª temporada, em uma cerimônia que contou com a presença de todos os amigos.

O relacionamento com Janice

Continua após a publicidade

O relacionamento de Chandler com Janice, uma mulher excêntrica e irritante, foi um dos mais icônicos da série. O casal se conheceu na 2ª temporada e teve um relacionamento duradouro ao longo de várias temporadas.

Rachel e Chandler comendo cheesecake do chão

Rachel estava desempregada e se sentindo triste e desanimada. Chandler tentando animá-la, se oferece para comprar um cheesecake. Rachel derruba o cheesecake no chão. Chandler fica chocado, mas Rachel se recusa a jogar o bolo fora. Ela diz que o cheesecake continua bom, e que eles podem comer do chão.

Chandler inicialmente reluta, mas Rachel o convence a comer com ela. Eles pegam pedaços do cheesecake com as mãos e começam a comer. A cena ocorre no episódio “The One Where Ross Gets High”, da 5ª temporada da série.

Chandler e Phoebe se beijando

Continua após a publicidade

Phoebe chega na casa de Chandler para o seu falso encontro com ele. Ao longo do flerte premeditado, Phoebe e Chandler acabam se beijando sem jeito, mas Chandler a empurra e diz que ela ganhou, pois ele não pode fazer sexo com ela. Phoebe pergunta o porquê, e Chandler deixa escapar: “Porque estou apaixonado pela Monica!”

Phoebe fica chocada e Rachel e Joey entram correndo pelo corredor. Monica sai do banheiro e ela e Chandler declaram seu amor um pelo outro na frente dos amigos.

A adoção de gêmeos

Chandler e Monica adotam gêmeos, Erica e Jack. A adoção é um momento emocionante e gratificante para os dois personagens, além de um sinal de amor e compromisso um com o outro.