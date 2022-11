A emblemática bolsa Fendi Baguette completa 25 anos

Publicidade

Quando falamos de moda, estamos falando de um mercado complexo que globalmente – segundo pesquisas recentes – emprega mais de 430 milhões de pessoas e que em 2022 foi avaliado em US$ 1,7 trilhão. A complexidade do tema, no entanto, se expande para além das questões técnicas e práticas, já que todo o mercado e suas estruturas se movimentam em torno de um objetivo comum: despertar desejo. Neste campo subjetivo uma categoria desponta como a mais emblemática, as bolsas.

Na moda, quando uma bolsa se torna extremamente desejável, ganha fama, prestígio e é tida como item perene nas coleções de uma marca. Ela passa a ser vista por muitos como mais do que uma bolsa e ganha o selo de it bag.

O termo em inglês não tem tradução literal em português – a melhor definição é a de uma bolsa iconográfica e imediatamente reconhecível por grupos específicos, uma peça que se torna um código e, para muitos, um símbolo de pertencimento.

São peças cujo estilo transcende as temporadas, algumas chegam a ter listas de espera para aquisição, muitas se tornam favoritas de celebridades e marcam presença no cinema e na televisão. Fatores que elevam as it bags a altíssimos patamares no que tange ao desejo coletivo. Para apreciadores e amantes de moda, são verdadeiros objetos de sonhos, como a icônica Fendi Baguette, que completa 25 anos de existência.

Desenhada por Silvia Venturini Fendi, diretora artística de Acessórios e Moda Masculina e neta dos fundadores da Fendi, a bolsa apareceu pela primeira vez no desfile da temporada outono-inverno de 1997 da marca. Seu formato alongado teve como inspiração as baguetes francesas, que, além de serem referências para o nome da bolsa, também influenciaram o formato retangular alongado e as alças mais curtas que fazem com que o modelo seja perfeito para ser levado debaixo do braços.

Além de sua geometria, o modelo também é marcado pela fivela de metal com monograma Fendi e por seus acabamentos – detalhes que tornam a bolsa uma peça de destaque no look e que a fizeram ganhar os holofotes nos braços da emblemática Carrie Bradshaw, personagem vivida pela americana Sarah Jessica Parker na série Sex and The City.

Produzido pela HBO, o seriado que acompanha a vida de quatro amigas em Nova York ganhou uma verdadeira legião de fãs e teve como um de seus destaques o figurino. Muitos creditam a Carrie o grande sucesso comercial da Baguette. A bolsa, inclusive, é tema de uma de suas frases mais lembradas pelos fãs. “It’s not a bag, it’s a Baguette”, não é uma bolsa, é uma Baguette, diz Sarah enquanto segura uma versão do modelo coberta por paetês roxos.

Os 25 anos da Baguette foram celebrados aqui no Brasil em clima de festa. A Fendi acaba de reinaugurar sua flagship brasileira no Shopping Cidade Jardim, São Paulo, e na quarta, 9, reuniu na cidade celebridades, influenciadores e nomes da moda brasileira para uma grande comemoração. Parte de uma série de ações de estratégia global.

O movimento começou em setembro com o desfile da coleção Resort 2023 Fendi, que para celebrar o marco de 25 anos trouxe uma série de Baguettes feitas em colaboração com nomes de peso da moda, como Marc Jacobs, Tiffany & Co e a própria Sarah Jessica Parker. Uma coleção especial e colorida que festeja a verdadeira essência do modelo e sua relação com a cidade de Nova York, local escolhido para sediar o desfile que, não coincidentemente, também é o cenário principal da série Sex and The City.