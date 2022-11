A imersão de Antonio Curti em Oceanvs

Publicidade

“O universo é feito de água”, disse Tales de Mileto, um dos primeiros pensadores da história, que rompeu com o ideal mitológico e deu início ao que chamamos de filosofia, tudo por volta de 600 a.C. Ele acreditava na existência de uma matéria-prima básica responsável pela origem de tudo, incluindo a vida.

É sobre esse elemento e sua conexão atávica com o ser humano que se trata Oceanvs – Imersão em Azul, primeira individual da Aya, coletivo que cria experiências sensoriais e imersivas, fundada pelo artista e curador Antonio Curti e pelo também artista e diretor criativo Felipe Sztutman, em cartaz até janeiro no Farol Santander de São Paulo.

O artista e curador Antonio Curti na exposição Oceanvs, em cartaz no Farol Santander

A jornada etérea pelo universo aquático, promovida pelos criativos, nos coloca frente a frente a fábulas e sonhos em um mergulho profundo pela tecnologia. De Leviatã a Atlântida, é possível percorrer o espaço da mostra dividida em oito atos que deságuam na própria criação das galáxias.

“É sobre experiências e sensações. Não é preciso saber o que é cubismo, conhecer Lygia Clark ou ter estudado história da arte para entender a Oceanvs”, explica Curti. “Crianças e idosos se encantam da mesma forma. Usamos a tecnologia para acessar as pessoas, tornando a arte mais acessível e democrática”, completa Sztutman.

O ineditismo da mostra está no fato de ela ter sido concebida pelas mãos de nativos da área, ou seja, por artistas que já nasceram na criação digital. Dessa forma, ela está livre das amarras que aparecem ao tentarmos tornar uma obra de outro gênero artístico em uma experiência digital.

A arte proposta pela Aya se apresenta de forma livre e orgânica pelas mentes de quem já desafia e vivencia as possibilidades da tecnologia. “O conteúdo nasce de um cansaço de ficar em frente à tela vendo o mundo em 2D. A partir disso, pesquisamos formas de expandir essa experiência, de transformá-la de virtual a espacial”, pontua Sztutman.

Continua após a publicidade

A ampla expertise do duo fez com que a Aya se ramificasse em duas vertentes complementares. Em uma está a produção autoral artística, experienciada pelo público em Oceanvs, e na outra está um hub criativo que cocria e materializa projetos artísticos em parceria com grandes nomes nacionais e internacionais.

Felipe Sztutman, artista e diretor criativo, com o filho Tom. Junto a Curi, o duo é fundador da Aya, coletivo que realiza a exposição

Entre tais projetos, estão desde marcos das novas mídias, como a exposição Dimensão, de Nonotak, exposta na Japan House, e Constelação, da croata Maja Petric, exibida no próprio Farol Santander, até a exposição imersiva dedicada a Van Gogh, sucesso de público no Rio e atualmente em cartaz em Goiânia. “Estamos criando um caminho novo”, assinala Curti. Caminho este que o público está ávido por experienciar.