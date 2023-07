A moda em Wimbledon: ternos de 3 peças, chapéus exuberantes, muito branco e mais; veja fotos

THE NEW YORK TIMES - Se você passar um tempo no All England Club durante Wimbledon, como fiz por várias horas na segunda-feira passada, 10, vai começar a notar que muitas pessoas se vestem com o que poderia ser descrito como kit básico: muitos homens vestem camisas de botão e shorts, as mulheres tendem a optar por vestidos ou saias de verão.

Mas o kit básico, como o nome sugere, é só um ponto de partida. Algumas pessoas vestiam blazers ou ternos de três peças. Outras usavam suéteres como uma espécie de acessório, levando-os sobre os ombros ou amarrados na cintura.

Wimbledon exige que os atletas vistam branco. A maioria das roupas dos espectadores também tinha pelo menos um elemento branco – muitas vezes, tênis brancos. E não seria um torneio de tênis britânico sem chapéus elegantes.

O branco do tênis foi item básico dentro e fora das quadras. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

A fila de quem tentava arranjar ingresso para o torneio era quase tão interessante quanto as pessoas lá dentro do clube. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

Esses dois mereciam um prêmio pelo esquema de cores complementares. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

Os chapéus ficam bem em qualquer idade – e de qualquer ângulo. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

Continua após a publicidade

Estilo é usar blazer como capa ou camisas com mangas desabotoadas. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

Roupas monocromáticas tendem a se destacar mesmo com muitos acessórios. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

Seria difícil encontrar looks tão elegantes no US Open. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

Uma mistura mais casual e igualmente arrojada. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

Ele ficou bem elegante com o paletó pendurado no ombro. A julgar pelo sorriso, ele sabia disso. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

Um casal descolado, não só por causa das sapatilhas de bolinhas dela e dos chinelos de veludo dele. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

Lado a lado, dá para ver as formas singulares de seus chapéus. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

Continua após a publicidade

A cor chamativa é um jeito de se destacar no mar de conjuntinhos. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

Quando você tem que usar uniforme, uns toques aqui e ali podem deixá-lo único. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

Par elegante de listras e sólidos que não ficaria fora de lugar num desfile de moda. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

Sua combinação de blazer listrado e mullet lembrou ‘Escola de Rock’, filme com Jack Black. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times

O famoso designer Ralph Lauren começou vendendo gravatas. E fica claro pela gravata que sua marca desenhou para Wimbledon este ano que ele não perdeu o jeito. Foto: Simbarashe Cha/The New York Times