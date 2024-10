Alessandro Michele estreia como diretor criativo da Valentino

Na passarela da Valentino desta temporada, a história e a identidade da marca, criada na década de 1960 por Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, em Roma, estão no centro da experiência. Em uma sala com iluminação dramática, decorada por móveis cobertos por tecidos brancos e sobre um chão de espelhos que pareciam estilhaçados ao se pisar sobre eles - obra do artista Alfredo Pirri -, 85 looks foram desfilados. Cada uma das propostas trouxe, em média, combinações com mais de seis peças diferentes - entre roupas e acessórios -, em uma profusão de cores, laços, bordados, transparências, rendas, pedrarias, tricôs, alfaiataria, franjas, plumas, babados - e a lista continua. Ao mesmo tempo que a imagem da moda da grife é coesa, as possibilidades de estilo se expandem.

Os arquivos das criações do próprio Valentino, de um recorte de tempo específico, foram o ponto de partida. “São três décadas muito presentes. Vamos da metade ao final dos anos 1960, aos 70 e ao início dos 80, que acredito terem sido muito importantes para a definição estética da marca Valentino”, contou Alessandro em conversa com jornalistas logo após o desfile, que foi apresentado ao público sob o nome “Pavillon des Folies”, ou “Pavilhão dos Espetáculos”, em tradução livre. Dessa análise de Alessandro surgem peças em um vermelho vibrante - a cor icônica de Valentino -, estampas de poá em preto e branco, babados e uma série de outras referências. Todos elementos que fazem parte de uma época em que, segundo o diretor criativo, Valentino Garavani “mudou a moda na Itália, com referências francesas muito fortes, mas tudo com muita leveza e delicadeza”.