Alice Ferraz: A audiência

Tem de fazer unboxing com muitos produtos e mais rapidamente. As pessoas estão com menos tempo, então, a ideia é que aconteça em 15 segundos para viralizar”, disse um suposto expert sobre a febre de vídeos que mostram o desempacotar de presentes e outros recebidos nas redes sociais.

Além disso, “a imagem da mulher tem de mudar sempre, surpreender com novos looks e estilos”. E não se esqueça de “viajar muito para mostrar novos cenários, destinos. É isso que a audiência quer”. Depois de ouvir essas “dicas”, tento manter a calma e me pergunto de qual “audiência” estão falando?

Provavelmente, deve ser a mesma que durante sete longos meses assistiu todas as noites a Pantanal. A novela recorde em audiência nos últimos anos, com picos de 7 milhões de telespectadores por minuto, pode ser lembrada também como a fábula que subverteu as verdades sobre o que o público, a famosa audiência, quer consumir como entretenimento.

Ilustração 15 Segundos para a coluna de Alice Ferraz

Na trama vemos personagens que não mudaram suas roupas – ao contrário, apareceram vestidos exatamente com o mesmo figurino por meses –, homens e mulheres com belezas naturais, talvez consideradas “rústicas” para a exigência de cuidados do tempo que vivemos.

A trama também não teve muitas locações. Estávamos quase sempre olhando as mesmas águas, os mesmos jacarés, nos jardins de casas de fazenda com móveis simples, sem os artifícios das superdecorações. A novela teve poucas inserções de conteúdo pago, menos do que tiveram novelas anteriores – desodorante para os peões, xampu e cremes para as moças foi o máximo que apareceu.

Mesmo com todos esses pontos, ficamos ali estáticos, satisfazendo nossa ânsia por preencher algo que nos falta, doando nosso precioso tempo, aquele mesmo tempo que influenciadores digitais querem conquistar fazendo posts de 15 segundos. O que aconteceu com a audiência ansiosa por consumo e novidades em sequência? Será que ainda temos uma predisposição para histórias, romances e até tempo para ouvir discussões em alto nível sobre cuidados com o meio ambiente como a dos personagens? A popularidade que a novela atingiu mostra que temos.

O que talvez esteja acontecendo é que estamos baixando nossa “régua” de qualidade no conteúdo. É preciso ter uma vontade maior e mais profunda para contar histórias e para trazê-las para os novos formatos das mídias sociais. São formatos mais compactos, mas devem conter em suas imagens, falas, textos a atenção e a profundidade que uma boa narrativa pede. Somos, com certeza, maiores que os 15 segundos de atenção onde querem nos enquadrar.