Alice Ferraz: A Outra

E a gente cria o filho com todo o amor do mundo. A mãe, ah a mãe, dedica horas, dedica dias, tenta fundir seu mundo todo ao mundo dele, às suas demandas e aos seus desejos. Gosta de dormir com uma perna descoberta, gosta de pentear o cabelo de lado, gosta de deixar a luz acesa e a porta fechada à noite, gosta de beijo, não gosta, gosta de arroz em cima do feijão e não vice-versa, sabemos cada detalhe e nos entregamos a esse amor que é uma mistura de posse e devoção.

SAO PAULO CADERNO 2 COLUNA ALICE FERRAZ 20-10-2022 Ilustração para a coluna de Alice Ferraz. Ilustração Juliana Azevedo

Aí ele cresce, acontece num piscar de olhos e aparece com uma outra mulher. E ela não gosta do cabelo de lado, quer aparar aquela sobrancelha maravilhosa que ele tem, gosta dos shorts de praia compridos e não da sunga que sempre usou. Ele não come mais feijão com arroz em cima e diz ainda que nunca comeu. Nunca teve medo do escuro e não se lembra de ter tido as melhores férias da vida com a mãe na praia que agora frequenta com “ela”. O mar para ele agora é melhor, mais claro, a praia mudou.

Ele mudou e isso acontece tão de supetão que Saramago surge para me salvar: “Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo”. Aproveitei meu filho pequeno de todas as formas e a cada instante. Sei de suas vontades, sei que elas continuam ali escondidas dentro do homem à minha frente. Aprendo então em um minuto a guardar esses pequenos “segredos” que agora são meus sozinha.

Na frente da bela mulher que o abraça, me seguro constantemente para não invadir seu espaço; existe a semente de algo que nasce e precisa de solo para expandir. Não posso ser como aquela árvore antiga do meu jardim que impede a pequenina jabuticabeira que acabei de plantar de ocupar o espaço que seu tamanho pede. Meu mundo recua, faço um exercício de restrição e enxergo a alegria na face de meu filho e de sua parceira.

Durante o final de semana na praia em família, tenho de admitir que ela me olha com carinho. Talvez goste mesmo de mim, essa mãe de filho único, obrigada a ceder seu espaço. Ela é linda, inteligente e doce, é claramente melhor companheira do que eu poderia ser para ele, se isso estivesse em discussão.

Assisto de longe às longas conversas, às brincadeiras de casal, ao jogo de frescobol e ao momento da leitura, em que continuam de mãos dadas. Sou quase grata e quase livre.