Alice Ferraz: A vida no litoral

As viagens demoravam mais de cinco horas. Pegávamos balsa, atolávamos pelo menos uma vez durante o trajeto e essa aventura era a parte de que eu mais gostava. Aos 6 anos, ver meu pai e meus irmãos mais velhos saírem do carro e, os heróis da infância, nos salvarem em um esforço conjunto tinha se tornado uma experiência que acontecia todo verão a caminho da casa de praia de meu avô Fábio, em Barra do Una.

A estrada rumo ao litoral norte, ainda de terra e esburacada, fazia com que boa parte do caminho fosse feito pelas praias. Chegávamos exaustos, felizes e passávamos janeiro e fevereiro na praia quase deserta, catando conchas que viravam colares e pulseiras. Sem sorveteria, sem centrinho, os dias eram de praia, mar e pescaria no Montão de Trigo.

Depois, passei duas décadas sem ir ao litoral, formando uma imagem idealizada que transformou em decepção no retorno. Meu mundo infantil criava fantasias, mas a transformação do litoral nesse tempo adiantava a fúria do tal “progresso”. Barra do Una se tornou irreconhecível, mas a vontade de reviver aqueles verões me levou a alugar uma pequenina casa na Barra do Sahy.

Na pandemia, nos mudamos para a praia por quase seis meses. No Sahy, também comemorei meus 50 anos. Mas, como posso dizer que meu por esses litoral é gigante, se a cada final de semana acompanhei pessoalmente a visão das casas nas encostas e não fiz nada? Espaços sendo dia após dia ocupados por trabalhadores, funcionários dos condomínios de luxo, restaurantes e pousadas.

Irineia, cozinheira de mão cheia, e Edmilson, que cuidava do jardim e de todos nós, trabalhavam e moravam na nossa casa. Ali criaram seus filhos. Algumas vezes, perguntei sobre as chuvas, a construção nas encostas, mas nunca a ponto de ir até lá, ver in loco. Acredito que a maior parte da comunidade flutuante que vai e vem nos finais de semana também não.

Fomos testemunhos do que estava acontecendo e me pergunto como deixamos. A verdade, depois do último final de semana, mostrou que olhávamos, mas não víamos. As casas de veraneio foram invadidas pela água, as dos moradores das encostas desabaram causando mortes. Edmilson e Irineia estão vivos, mas perderam sua casa.

Que a mobilização desta última semana se mantenha viva e que nossa consciência não nos deixe mais aproveitar e usufruir do litoral de São Paulo sem cuidar primeiro de quem vive lá.