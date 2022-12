Alice Ferraz: Armazenamento lotado

E quando simplesmente não se tem nada a dizer? Não por falta de reflexões internas, mas por excesso? Escrever as minhas crônicas semanais é um exercício pessoal de rever vivências do cotidiano trazendo-as à superfície de forma condensada aquela que causaram espanto ou surpresa e que me impeliram a escrever.

Mas essa semana foi diferente. Foram tantos e tão violentos impactos que me valei internamente. Lotada por dentro, não consegui recuo necessário para iluminar minha própria experiência e assim não consegui também sintetizar e traduzir em palavras o que vivi.

Ilustração para a coluna de Alice Ferraz.

Sou nesse momento um iPhone com armazenamento cheio, lento e pouco funcional. Me sinto prensada, comprimido entre um volume de acontecimentos que foram salvos aleatoriamente. Sou como aquele que se empanturrou em um rodízio de carnes sem fazer distinção entre os cortes, coloquei tudo para dentro e engoli. E assim o aparelho digestivo tenta fazer todo trabalho sozinho, mas não consegue.

Sei o que aconteceu nessa fúria de um dezembro em São Paulo, onde o trabalho, a vida pessoal e as articulações para controlar próximo ano me transformaram em uma máquina que certamente cumpriu as tarefas. Fui extremamente útil até não ser mais.

Sentada em frente ao computador para escrever olho camadas e camadas de informações que devem ser separadas, verificadas, descartadas ou assimiladas. Preciso usar o tempo para realizar essa função de triagem interna antes de falar, escrever, antes dec colocar qualquer outra informação nesse mundo lotado. Me sinto parte da “infodemia” que tanto critico.

Nesse momento, sou mais barulho que voz. Me debato tentando acomodar 2022 e sua altíssima demanda, mas falho nas conexões internas e me valo. Sei que é véspera de Natal e que deveria falar sobre amor, gratidão, bênçãos e família, e essa crônica nasce vítima de um exercício sincericida.

Meu terapeuta receitou uma dose de “nada” por quinze dias. Fazer nada, falar nada, contemplar, agir o mínimo necessário e já comprei o pacote que parcelei em cinco vezes. Aos meus leitores em 2022, obrigada pelos e-mails, interações fundamentais para me alimentar nessa caminhada.