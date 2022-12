Alice Ferraz: Cheiro de vida

Foi de repente. Fui tomar um café e ele não estava mais ali. Porque café sem cheiro de e gosto de café não é café. E assim sigo há duas semanas sem sentir cheiros nem gostos, reflexo de efeitos colaterais da covid. Uma vida sem cheiros e sem gostos tem sido, então, uma meia vida.

O cheiro do sabonete que confortava o corpo e a alma no banho no final do dia agora dá lugar a um objeto inanimado em minhas mãos que praticam um ato higiênico racional sem nenhuma relação com o ritual que nele depositei minhas expectativas e fui atendida por uma vida.

O banho que relaxa e que limpa descobri só agora que tem relação com os cheiros e essa constatação desencadeou dezenas de outras, um efeito cascata de consciência sobre os sentidos tão usados diariamente com quase nenhum louvor.

A pipoca coberta de chocolate da premiada Chocolat du Jour, uma iguaria reservada em casa para momentos especiais e aberta no primeiro jogo do Brasil na Copa, foi a prova final de que sem paladar e aroma o ato de comer seria de pura sobrevivência.

Olhando o copo meio cheio, pensei que poderia talvez nesse momento perder os quilos extras acumulados nos últimos dois anos. A positividade, no entanto, deu lugar à falta que cada prazer ocupava no meu dia a dia. No encontro com o filho, a falta da delícia de encostar os lábios na cabeça e sentir o delicado perfume da mistura de shampoo com o cheiro dele. Vi-me sentindo falta do cheiro da minha mãe, do cheiro das árvores de uma determinada rua no caminho de casa, do esmalte importando que semanalmente me lembrava minha avó, do lençol da cama.

A noite deitada ao lado do Fernando, de olhos fechados, me senti distante, precisando tocá-lo para saber que ele estava ali ao lado, quando antes respirar levemente era suficiente para notar sua presença. Meu médico diz que vai passar, li casos na internet de quem ainda sofre esses efeitos. Entre apavorada por imaginar minha vida pela metade e grata por ter a oportunidade de valorizar algo que me parecia uma obrigação nata dos sentidos, sigo esperando a manhã do meu reencontro matinal com o melhor café do mundo, aquele que me acordava com seu aroma forte por mais um dia.