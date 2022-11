Alice Ferraz: Cidade imaginária

Publicidade

E lá fui eu animada com a viagem que tinha pronta em minha cabeça. A imagem havia sido formada há muitos anos e estava ansiosa para fundi-la com a realidade que me esperava. O destino, a cidade que guarda histórias de um Brasil colonial, que traz a magia de ter sido a primeira rota do ouro a ser reconhecida pela coroa portuguesa. Chegar a Paraty através da estrada real e andar pelas pedras “pé de moleque” me colocou imediatamente em pleno século 16 em meio a uma intocada floresta.

Paraty é cercada pelo Parque Nacional da Serra da Bocaina, uma das maiores áreas protegidas da Mata Atlântica no Brasil, úmida, densa e cheia de sons. Aos poucos, descendo a serra, a cidade vai se revelando, mas quero tocá-la, senti-la.

Paraty foi reconhecida em 2019 como patrimônio mundial cultural e natural internacional pela Unesco

Caminho com cuidado por suas pequenas ruas, vejo bares, restaurantes e o comércio local cheio de descobertas do design brasileiro. Também vejo lojas de marcas nacionais e internacionais que tomam emprestado o “glamour” dos espaços coloniais da cidade tombada para ali fincar suas bandeiras. Não sou contra, acho graça, mas por pouco tempo.

Começa a chover, chuva fina. Paro em uma calçada e olho com mais atenção, vejo os casarões em nítido estado de abandono, lampiões quebrados, vejo ruas sujas, um patrimônio nacional e mundial sendo maltratado. Será exagero meu? Continuo a caminhada e sinto um forte cheiro de esgoto. Tentando escapar, entro em uma pousada e sou avisada que devo tirar meus sapatos para não sujar o espaço. O cheiro é realmente insuportável e me choco com a resposta da funcionária de que aquilo lá é natural. “É assim mesmo”, diz conformada.

Paraty foi reconhecida em 2019 como patrimônio mundial cultural e natural internacional pela Unesco (organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) – a cidade também é sede da Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, palco de encontros e discussões que reafirmam a cultura brasileira.

Como admitir que um lugar com essa soma de encantos, história, natureza e cultura não tenha nosso cuidado, não tenha saneamento básico?

A chuva para, quero sair de Paraty, quero voltar no tempo onde ela existia na minha imaginação. Mais alguns passos e recebo um folheto de um senhor que anda pelas ruas com um megafone chamando para a festa vip na qual, naquela noite, “mulher não paga”.