Alice Ferraz: Conhece o termo queerbaiting?

“Acho que esse influenciador pode ter uma imagem complicada para a marca que pensamos, pode estar fazendo queerbaiting, sabe? O que você acha, Alice?”. E assim começou minha semana, em uma reunião com gestores que fazem parte da geração de nativos digitais em que eu realmente não fazia ideia do que seria o termo queerbaiting.

Estar ativa no atual mercado de trabalho como uma autêntica representante da geração X requer um tipo de reciclagem constante, a parte reutilizável de uma vida deve se manter sendo reintroduzida e mesclada aos novos ciclos de produção e, até aí, eu me sentia preparada ou achava que estava.

O problema é a velocidade dos constantes novos ciclos e a falsa ideia de que conseguiremos ter a antena necessária para viver dentro da realidade de pensamentos da nossa própria geração e de todas as próximas. Isso significaria, no meu caso, por exemplo, ouvir música clássica, amar Tom Jobim e, ao mesmo tempo, ouvir e entender o fenômeno Harry Styles e a acusação de fazer queerbaiting.

SAO PAULO CADERNO 2 24-01-2023 COLUNA ALICE FERRAZ Ilustravßv£o para coluna de Alice Ferraz. Ilustravßv£o Juliana Azevedo Foto: undefined / undefined

A palavra define uma pessoa que tenta se beneficiar de uma imagem quer (um estilo de se vestir diferente do esperado em uma sociedade que determina ainda gêneros. O cantor Harry Styles, por exemplo, usa vestidos, saias e unhas pintadas). Alguns dizem que isso é uma jogada de marketing para se beneficiar financeiramente e ganhar popularidade entre a comunidade LGBT+.

Foi o britânico que trouxe à tona a polêmica e fez o termo ganhar relevância mundial, além de ser tema da discussão para definirmos nomes da campanha digital. Na minha posição, saber o termo era fundamental para a avaliação de um nome que estivesse alinhado com crenças e propósitos da minha sugestão.

O que entra, então, é algo de que minha geração e as anteriores têm pavor: assumir a vulnerabilidade de não saber. Os novos termos surgem como reflexo da cultura pop e fazem parte das conversas do dia a dia de uma determinada geração. Assumir, nesse caso, o “não faço ideia” e o “me contextualiza esse termo?”, para só depois usar a bagagem da experiência de uma vida aliadas ao movimento futuro para melhor tomada de decisão fez toda a diferença.

E, para você, leitor/leitora/leitore que está para X e baby boomer como eu, e quer tentar saber de tudo, mesmo entendendo que é impossível, aqui vão dois termos que têm constantemente aparecido em papos com os times que trabalho: 1. Gaslighting - violência psicológica que causa instabilidade emocional (mulheres têm sido mais afetadas por causa do machismo e do patriarcado); 2. Goblin Mode - tipo de comportamento autoindulgente, preguiçoso, desleixado, que rejeita normas e expectativas sociais (esta foi eleita a palavra do ano no dicionário de Oxford de 2022).