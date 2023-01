Alice Ferraz: Jardim ou quadra de beach tennis?

Morei toda a minha infância em uma casa de rua, térrea, com quintal e jardim, um limoeiro, samambaias penduradas e a presença constante de Floriano, nosso jardineiro que apelidamos carinhosamente de Flor, como se pudesse existir melhor nome em todo o mundo para quem se dedica a canteiros cheios de vida. Eu chegava da escola e ia procurar o Flor, ver o que ele estava fazendo, de qual parte do jardim ele estava cuidando.

Aprendi com ele que se conversa com as plantas e flores para que elas cresçam mais bonitas. Assim, eu levava meu kit jardineira e imitava sua posição sentado de cócoras mexendo na terra. O quintal e o jardim eram meus territórios de descobertas, eu vivia cada centímetro desses espaços assim como meus companheiros de gibis, Cebolinha, Mônica, Cascão e Magali que mostravam nos quadrinhos seus pequenos quintais.

SAO PAULO CADERNO 2 COLUNA ALICE FERRAZ 20-10-2022 Ilustração para a coluna de Alice Ferraz. Ilustração Juliana Azevedo Foto: ESTADAO / undefined

Nos jardins as tramas da vida aconteciam nos gibis e na minha vida, lá éramos “bichos soltos”. Investiguei formigueiros, conversei com o pé de limão, sofri quando ele ficou doente, parei de ter nojo de mexer na terra, fiz enterros de joaninhas. E, sim, Alice já começou o ano saudosista, podem me acusar, mas é mais do que isso.

Passei dez dias em um lindo condomínio de casas de campo no interior de São Paulo. Quando entrei e me deparei com casas sem muros e seus jardins encantados, tive um espasmo de felicidade absoluta. Passei a acordar cedo para olhar o jardim da própria casa que tinha alugado e, a partir disso, saía andando olhando todos aqueles jardins cheios de possíveis descobertas.

Para minha absoluta decepção, durante todos os dias não vi crianças, nem adultos nos jardins. Elas estavam nas piscinas, nas camas elásticas, nas quadras de beach tennis, febre que invadiu e empobreceu os jardins por onde passei. Parei em muitas casas, uma “invasora” de jardins alheios e em uma delas encontrei o Francisco, jardineiro.

Pedi licença, cheguei elogiando o jardim bem cuidado, ao que ele me olhou com rosto triste. “A sra. quer levar uns pés de alface? A dona da casa pediu uma horta e eu fiz essa que deram lindos alfaces, mas como ninguém vem, ninguém come e morrem todos os meses”, disse ele, conformado. Nesse momento “o jardim que existe dentro de mim como saudade” chorou, como diria Rubem Alves que, assim como eu, amava jardins.