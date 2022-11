Alice Ferraz: Lasanha?

Publicidade

Disse uma amiga minha esses dias, em uma conversa de mulheres em que lançamos frases quase incompreensíveis no intervalo entre falar sobre filhos, unhas, trabalho, aumento da gasolina e tratamentos de pele para o verão, que casamento é igual lasanha, sendo a lasanha o prato predileto dela.

O único problema que minha amiga encontrou é que ela não tinha entendido na hora do sim que seria obrigada a comer lasanha no café da manhã, almoço e jantar pelo resto de sua vida. Rimos, mas a lasanha entrou na minha cabeça.

SAO PAULO CADERNO 2 COLUNA ALICE FERRAZ Coluna Alice Ferraz - Ilustração Juliana Azevedo

Entre perplexa com a constatação óbvia da repetição “do prato servido” em uma relação monogâmica, mas também certa da falta de vivência do pós-felizes para sempre da minha jovem amiga. Realmente dizer sim ao homem ou à mulher escolhidos quando ele/ela é seu sabor favorito cria uma expectativa impossível de ser preenchida por qualquer mortal.

Afinal, mesmo que você ame lasanha ou ame jogos de futebol ou ame corrida ou moda há dias em que você simplesmente não quer ver na frente nem o que você mais ama. Mas a união longa entre duas pessoas tem tantos outros sabores que muitas vezes já me peguei pensando que uma vida é pouco.

Pouco se contarmos os momentos de entrega verdadeira, momentos em que os dois integrantes do casal têm saúde física e emocional para se dedicar e se beneficiar da relação, momentos em que não estamos focados nos filhos, nos pais, nos amigos, no trabalho, nos problemas diários, quanto tempo sobra para a tal lasanha?

Casada há 16 anos, acho que pouco tempo nos sobra e vejo esses momentos como o maior desafio. Talvez a dica aqui seja não confundir a sua lasanha predileta bem-feita, preparada com cuidado, com uma massa empilhada sem muito recheio que muitas vezes comemos no dia a dia.

Continua após a publicidade

No casamento, construímos uma parceria para superação de desafios diários ao lado da nossa dupla no jogo da vida. Se essa parceria funciona, vale parar e dedicar tempo para lembrar e curtir aquela magia que nos fez escolher a nossa lasanha e fazê-la voltar a ter o sabor de que sentimos falta. Se você ainda ama sua lasanha, dedique tempo e energia a ela. E bom apetite.