Alice Ferraz: Madonna?

Quando fiz 16 anos, ganhei do meu irmão um álbum duplo (que delícia usar termos que a geração Z não vai entender) da minha cantora predileta, Madonna. Na época, eu não tinha ideia de que ela era 12 anos mais velha do que eu. Madonna era referência real máxima da identidade que eu gostaria de ter na adolescência. O álbum de capa azul, True Blue, era o terceiro que ela lançava e o primeiro que tive em minhas mãos.

As músicas abordavam temas sobre os quais eu nunca teria coragem de falar, como gravidez na adolescência e aborto, e Madonna em seus clipes era a imagem que eu idealizava da jovem moderna: com atitude, cabelos curtíssimos, os dentes da frente que não tinham sido unidos forçadamente por aparelhos e o nariz grande para a época. Madonna não respeitava padrões e era ausência em afirma uma nova beleza.

Essa semana, Madonna fez uma aparição no Grammy e causou escândalo nas mídias sociais pela imagem de seu rosto, que mostrava, em vez de sinais de idade, sinais das inúmeras plásticas e intervenções, um rosto diferente do que fãs e não fãs esperavam da diva pop hoje aos 64 anos.

Olhei cada foto com curiosidade, li algumas dezenas de posts e comentários, desde os dos haters que a chamaram de alienígena, passando porque defendia a nova imagem da cantora, até as mulheres da minha geração que se sentiram traídas, como se a projeção que tivéssemos feito do nosso ícone nos decepcionasse. Madonna não é mais nosso espelho, fomos enganadas. Mas será que fomos?

Aos 28 anos, na época do meu amado álbum azul, a rainha do pop se comportava como uma menina de 16 e tinha nessa atitude transgressora o fator que a diferenciava e que arrastava multidões. Durante toda a sua carreira e na vida particular, ela pareceu manter essa postura de constante experimentação, típica de um período de transição, sempre à procura de algo que parece nunca ter encontrado.

Essa personagem projetada poderia ser analisada pela psicologia junguiano como um arquétipo, um padrão de comportamento chamado Puer Aeternus, um adulto que quer para sempre ser jovem. O foco de atenção é enxergar que essa aversão que a imagem da Madonna causou deveria ser transferida para o arquétipo que persegue celebridades e dita as regras da imagem da eterna juventude.

A identificação e o culto a esse aspecto Puer, esse endeusamento da beleza de uma só fase da vida, a juventude, ela a uma recusa a enxergar a nossa figura no presente com a dignidade de encarar a própria idade.