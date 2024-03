Foram oito anos de uma parceria profissional que, como algumas boas colaborações, se transformou em amizade. Viajamos juntas pelo mundo e transformamos ideias em projetos. Traçamos estratégias meticulosas e discutimos as melhores rotas para cada atuação. Ao final das tarefas cumpridas, analisávamos os acertos, os erros e os momentos difíceis acabavam em taças de vinho e em risadas. Escrevíamos o futuro em cadernos de papel, comprados em lojinhas de museus, com os quais nos presenteávamos mutuamente. Até que um dia, “do nada”, ela disse que ia embora. Aliás, que já tinha decidido isso fazia tempo, o prazo estava marcado havia mais de um ano e tinha chegado o momento. Ela não queria mais realizar os sonhos dos outros, queria ir atrás dos dela.

Ainda me espanto por ter sido pega de surpresa. É meu ego, certamente, que, achando que já sabe muito sobre as relações humanas, constrói certezas em cima de castelos de areia. Primeiro, não entendi: é a minha primeira reação nesses casos inesperados. Fico sem palavras e digo que precisamos falar do assunto em outro momento. Por fora sou gelada, mas, por dentro, estou em erupção. Raiva por mais uma vez não ter me preparado para o momento, por não perceber a chegada. Isso, na verdade, não é novo para mim. Vamos aos fatos: me considero uma mulher inteligente e pouco esperta. Demorei anos para perceber nuances. Sim é sim, não é não.

Quando mais nova, ao gostar, eu era só entrega e, ao não gostar, era só o vazio, sem interesse algum. Mudei, é claro, e minha vida também, hoje cheia de tons de todas as cores. Mesmo assim, não perceber que finais estão chegando ainda me deixa indignada – essa falha em ver as camadas de coisas não ditas que vão se formando até tornarem as relações insustentáveis.

Gostaria de salvar todas essas relações, todas que me são caras. Gostaria de mantê-las sem fins dolorosos, que enchem minhas lembranças de nuvens pretas, onde existia antes só um céu azul. Não me importo de passar pelas crises – mas me dói saber que, normalmente, depois das tempestades, sou eu que fico sozinha em cima do barco. Dizem que é só profissional, mas é claro que não é. A vida, sabemos todos, não é compartimentada. Não é só trabalho, é sempre sobre a vida. É bem verdade, também, que consigo criar novas relações e ser igualmente ou mais feliz. Ou eu acho a felicidade ou ela vem ao meu encontro. Somos parceiras de vida e buscamos uma à outra.