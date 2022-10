Alice Ferraz: Sobre o amor

Publicidade

“Não confio nas pessoas até conhecer o que amam”, diz a poeta Luiza Mussnich. Intuí que este sábado, véspera de eleição, seja um bom dia para escrever sobre amor. Porque, entre mais de 156 milhões de brasileiros que vão às urnas amanhã e contra toda impressão que possamos ter neste momento, a maior parte desses eleitores vai por amor. Amor ao Brasil sim, mas amor maior pelo que a própria pessoa ama. Explico.

Amo, por exemplo, meu jardim, amo assistir às camélias que se abrem em julho e amo ver os diferentes pássaros que vêm nos visitar, os que cantam pela manhã, os que vêm só se alimentar da pequena árvore no final da tarde e a coruja que pia à noite. Por este amor que sinto, acabo amando também pessoas que protegem a lei de zoneamento, que impede novos prédios em meu bairro, e que no meu microcosmo estão protegendo a minha natureza. Não amo a pessoa, amo o que me une a ela na defesa pelo que eu amo.

Ilustração para coluna de Alice Ferraz - Crédito Juliana Azevedo

Nestas eleições, parecemos divididos pelo ódio, mas pode ser que estejamos divididos pela fúria infantil em defender nossos amores. Não estamos separados, como parece, por um ódio coletivo dividido em duas crenças, mas por um amor coletivo que parece antagônico à nossa pequena visão sem perspectiva. Estamos presos na ilha sem ver a ilha, poderia dizer Saramago.

Podem dizer que sou ingênua, infantil, mas acho mais plausível que meu amor pelo Brasil ou pelas coisas que amo e que me são caras não esteja me cegando. Tenho a oportunidade de conviver com várias bolhas e ter nelas pessoas que amo e respeito. Vejo em seus olhos amor por suas causas e crenças e a cada encontro me lembro um pouco mais de Dom Quixote que, em busca da justiça, lutava contra moinhos de vento. A eleição vai passar e estamos aqui, brasileiros, unidos pelo amor.