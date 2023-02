Alice Ferraz: Sobre ser livre

“Fernando, você tem de conhecer uma pessoa”, disse um senhor de 81 anos ao celular na minha frente, me passando imediatamente o aparelho em meio a um evento de moda lotado. Eu simplesmente recebi e disse um sem graça: “oi, tudo bem? Alice aqui”. E foi exatamente assim que começou minha longeva relação de 16 anos com meu marido.

Fernando, como muitos sabem, é de uma família de origem judaica por parte de mãe e seu avô, Roger Levy, ou simplesmente Rogê, era um homem de uma elegância notável. Era alto, tinha grandes olhos de um azul intenso e um charme europeu inegável, que se mostrava na alfaiataria de cores claras que vestia, nos lenços no bolso do paletó e nos pequenos gestos de uma gentileza quase fora de moda. A mãe de Rogê, matam Celine Levy, nasceu na Alsácia, hoje incorporada à França, mas que já foi parte do império romano-germânico que, durante séculos, foi território de disputa entre França e Alemanha. Rogê era símbolo dessa mistura de culturas.

16/02/2023 CADERNO2 / CADERNO 2 / C2 / Ilustração para a coluna de Alice Ferraz. Ilustração Juliana Azevedo

Mas, voltando à história dessa apresentação improvável em que um avô judeu apresenta uma mulher de 36 anos e não judia a seu neto judeu por meio de um celular em um evento cheio de lindas e mais “adequadas” mulheres para um jovem de 24 anos, Rogê se tornou para mim um objeto de especulação até hoje, há exatos 8 anos que nos deixou.

Minha tese é de que Rogê era um homem verdadeiramente livre, mesmo sendo grupo de seu meio. Deixa-se levar por percepções que falavam mais sobre afeto do que sobre um sistema de interesses. Segundo o rabino e escritor Nilton Bonder, “a capacidade de arbitrar autonomamente, determinas suas próprias normas, é o resultado do poder de apreciar seus afetos, enxergar na vida um colorido além do existir ocupando espaços cheios de regras”.

Descobri, ao longo da nossa convivência, pois posso dizer que me tornei uma amiga do meu cupido, que Rogê era muitas vezes uma figura polêmica, considerado sonhador por alguns, inconsequente por outros. O que posso afirmar é que ele escolheu a vida que queria viver e exerceu seu livre-arbítrio de forma potente.

Escrevo esse texto em um trem partindo de Paris a caminho da Alsácia, mais especificamente à comunica de Bouxwiller. Escolhemos, Fernando e eu, por sermos criaturas estranhas ao carnaval, aproveitar o feriado para uma viagem de reconhecimento da família Levy na intenção de honrar um legado de união que esse homem sui generis deixou para nós.