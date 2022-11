Alice Ferraz: Terapia

Publicidade

Voltei a fazer terapia. Fiz dos 25 aos 37, com um pequeno intervalo entre grandes terapeutas. Comecei durante minha separação, aos 26 anos, duas vezes por semana, com um bebê de 3 meses no colo e uma jovem e bagunçada cabeça e cabeleira, como sempre digo.

A cada encontro, a terapia bem conduzida com uma escuta atenta e uma entrega genuína me trouxe uma transformação que eu considerava impossível.

De menina imatura, frágil e inconsequente que passava por uma dor até então desconhecida foi nascendo, pouco a pouco, uma mulher. Fui “tateando” a vida, desembrulhando cada pedaço, descobrindo dores e alegrias, seguindo em frente.

SAO PAULO CADERNO 2 COLUNA ALICE FERRAZ 20-10-2022 Ilustração para coluna de Alice Ferraz - Crédito Juliana Azevedo

Meu condutor nesse processo, Roberto Noschese, foi meu terapeuta até sua morte inesperada e então parei. Parei por não acreditar mais que seria capaz de um novo processo sem ele.

Achei também por arrogância que já tinha percorrido todos os caminhos e estava pronta para me entender sozinha, com meus livros e memórias de todas as sessões que tive. Estava errada e essa confissão formal vem depois de finalmente voltar à terapia há poucos meses.

Errada por acreditar que estamos prontos para a vida quando nunca estamos. A vida vai sempre nos surpreender. Errada por acreditar que sozinha lidaria com essas surpresas, boas e ruins, com uma pretensa sabedoria adquirida. Errada por achar que fugindo da terapia com outro profissional estava honrando o Roberto e tudo que aprendi com ele.

Tive de levar um novo tombo para decidir procurar ajuda novamente e, em estado de vulnerabilidade, consegui abrir minha própria caixa de pandora e recomeçar o trabalho. Tenho encontrado comigo nesses espaços/tempo uma vez por semana, reconheci a mesma cabeleira negra, mas ela estava lisa e sem volume, enfiada em uma pequena caixa implorando por espaço.

Semana passada, um pequeno efeito colateral da boa terapia já se fez presente. Dei liberdade à negra cabeleira, cheia de ondas, menos bagunçada, mas com a mesma fome de vida.