As supermodelos têm direito de envelhecer ou têm sempre que ganhar retoques digitais em revistas?

THE NEW YORK TIMES - Oi, Linda, Christy, Naomi e Cindy, supermodelos originais dos anos 90, criaturas que ficaram tão famosas que nem precisavam de sobrenomes, como Aretha ou Marilyn. Vocês estão de volta, mais uma vez, à capa da Vogue de setembro, esse monolito residual da era das revistas, décadas depois de terem surgido. Nós sentimos sua falta.

Como interpretar o fervoroso entusiasmo gerado pela aparição de sua nova capa, uma colaboração entre a Vogue americana e a britânica, estilizada por Edward Enninful, fotografada por Rafael Pavarotti e lançada no Instagram na semana passada? E as milhares de reações nas redes sociais, os comentários e palminhas e emojis de foguinho?

“Mais disso sempre e para sempre, por favor”, escreveu a modelo Karen Elson no post da Vogue, resumindo bem a reação geral.

Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington e Naomi Campbell na edição de setembro de 2023 da 'Vogue' Foto: Rafael Pavarotti/Vogue via The New York Times

Peles artificiais?

Ainda assim, debaixo do coro de amor, veio outro tipo crescente de comentário, um pouco menos encantador. Um deles tentou chamar a atenção para o que muitos espectadores enxergam como um flagrante apagamento da idade: a promoção de mulheres de 58 (Linda Evangelista), 57 (Cindy Crawford), 54 (Christy Turlington) e 53 anos (Naomi Campbell) como modelos de beleza madura cujos anos aparentemente foram apagados de seus rostos. Mulheres tão retocadas que mais parecem robôs gerados por inteligência artificial do que pessoas de verdade.

De acordo com um porta-voz da Vogue, houve apenas “retoques mínimos e iluminação mínima” nas fotografias. Mas, em um mundo onde nos preocupamos cada vez mais com a linha tênue entre realidade virtual e a real, onde a desinformação é abundante, a definição de “mínimo” parece bem relativa.

A polêmica lança uma luz desconfortável sobre toda a sessão de fotos – quanto é real, quanto Photoshop? – que não fica bem para nenhum dos envolvidos.

Não fica bem para as mulheres da capa, que se destacaram no passado porque tinham caráter e estavam dispostas a mostrá-lo; porque não queriam ser manequins inertes, como as modelos geralmente tinham sido até então, mas sim indivíduos com personalidades, atitudes e opiniões próprias. O tipo de personalidade que envolve expressões, as quais, ao longo do tempo, vão gravando anos e experiências – alegria, tristeza, riso, fúria – na topografia de um rosto.

E não fica bem para as mulheres que as veem como exemplos – como modelos.

É indiscutivelmente positivo que a Vogue, marca que ainda se posiciona como a bíblia da moda, mesmo que seu domínio pareça cada vez mais frágil, esteja colocando mulheres na plenitude da vida em sua maior capa do ano – mesmo que não seja exatamente uma surpresa, dado o fascínio cultural mais amplo pelo auge das supermodelos dos anos 1990 e o fato de que as quatro vão estrear um documentário da Apple TV+ sobre suas carreiras no mês que vem.

Oportunidade perdida

Com certeza, imagens de modelos de todas as idades são retocadas (às vezes ao ponto do ridículo). Também é verdade que, tendo visto Naomi Campbell pessoalmente, posso dizer que ela não tem uma única ruga no rosto. E não há dúvida de que as ex-supers continuam extraordinárias para a idade.

Mas extraordinárias não é a mesma coisa que incrivelmente perfeitas. Quando olhamos para fotos de adolescentes e jovens de vinte e poucos anos, podemos nos iludir e aceitar a natureza impossivelmente perfeita do que vemos. Trinta anos depois, é mais difícil cair nessa.

O que significa que é difícil não pensar que esta foi uma oportunidade perdida de abraçar todas as marcas de nossa humanidade – sem falar na transparência sobre o que estamos escondendo (ou não). Consertar uma ruga aqui, um pé de galinha ali, pode parecer pouca coisa. Mas faz parte daquilo que destrói nosso senso de verdade compartilhado.

O quarteto em dezembro de 1991, no 'Versace Fashion Show', em Milão; da esquerda para a direita, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell e Christy Turlington Foto: Apple TV +

Nos vídeos incorporados ao artigo, há uma leve ruga na testa de Christy Turlington. Não chega a surpreender, já que recentemente ela disse à Marie Claire: “Mulheres que ficaram longe da espetacularização de si mesmas – essas são as mulheres que realmente admiro. Adoro ver um rosto de verdade”.

Quando Cindy Crawford tira uma selfie com as amigas, ela tem linhas de riso pequenas, mas visíveis; sua testa se move e os olhos se enrugam. Faz parte da vida. Apagar essas marcas expressivas das fotografias, quando elas ainda estão aparentes em outros lugares, faz com que toda a sessão pareça mais falsificada do que provavelmente foi.

Afinal, se alguém pode entender as complexidades do envelhecimento feminino numa sociedade obcecada pela juventude, são as mulheres que representam o auge dessa beleza juvenil.

Linda Evangelista tornou público seu trauma com o CoolSculpting, que ela disse que a deixou desfigurada. Quando fez a capa da Vogue britânica em setembro de 2022, falou abertamente sobre como a maquiadora Pat McGrath usou a fita e suas ferramentas para “criar fantasias” e apagar a realidade.

Na imensa entrevista desta Vogue, Evangelista meio que anda na ponta dos pés em volta do tema. “Eu quero rugas”, disse ela, “mas fiz botox na testa, então sou hipócrita. Mas quero envelhecer”. E fica por isso mesmo.

É particularmente irônico que tudo isso venha logo depois da morte de Jane Birkin e da celebração de sua vida e estilo, marcados por um emocionante desrespeito pela pressão de seguir as regras e uma vontade de abraçar suas próprias rugas e as histórias que elas contavam. (Turlington disse que Birkin foi um de seus exemplos de beleza). Isso deveria ter sido um sinal de nossa vontade de ver esses exemplos sem filtros. Mas ninguém estava prestando atenção.

“O mundo obviamente põe muita pressão nas mulheres quando elas vão envelhecendo”, diz Crawford em um vídeo da Vogue. Mas, ela continua, “ainda podemos nos divertir, ainda podemos ser bonitas, ainda somos visíveis”.

Então que sejam visíveis, com marcas e tudo. Elas já foram pioneiras de um novo tipo de beleza. Esperamos que sejam mais uma vez.

Este artigo apareceu originalmente no New York Times. /TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU