Aumento do uso de redes sociais faz crescer o turismo de luxo pelo mundo

Já em relação aos viajantes brasileiros, o destaque principal foi o ano de 2019, que bateu o recorde de turistas que cruzaram o oceano em julho, totalizando 1,63 milhão. Tradicionais destinos conhecidos do velho continente, como Capri, na Itália, Saint-Tropez, na França, Mikonos, na Grécia, Maiorca, na Espanha, e muitos outros, têm se destacado por sua popularidade crescente – e figuram entre os mais desejados durante a estação do sol, o verão no hemisfério norte.

A atual popularidade, no entanto, não se deve ao fato de serem locais recém-descobertos. Segundo o especialista em turismo de luxo Eduardo Gaz, CEO do TTWGroup, que atua no ramo há mais de 30 anos, o motivo do crescimento é outro. “No mercado de luxo, os destinos do verão europeu são os mesmos há muito tempo, mas eram muito restritos a uma classe social. Com as redes sociais, esses locais começaram a aparecer mais, o volume de informação cresceu muito e, com isso, cresceram também o acesso e as possibilidades de consumo de algo que antes quase não era possível.”