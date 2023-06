‘Barbie’: Loja de departamento de luxo nos EUA vende patins virais do filme por R$ 900

Uma loja de departamento de luxo dos Estados Unidos resolveu vender os famosos patins que viralizaram com o lançamento do trailer do live-action de Barbie. Na rede Bloomingdale’s, o item chega a US$ 189,50 – R$ 900 na cotação atual. A varejista anunciou uma coleção com roupas coloridas e retrô para celebrar o lançamento do filme.

No site da Bloomingdale’s, é possível encontrar itens com muito rosa e azul pastel, mesmas cores que, aparentemente, marcarão o mundo da Barbie no novo filme. Há até acessórios, itens de decoração, roupas para pets e a Casa dos Sonhos da Barbie, vendida por US$ 199,99 – R$ 960, conforme a cotação atual.

Varejista de luxo dos EUA vende Casa dos Sonhos da Barbie por R$ 960. Foto: Captura de tela/bloomingdales.com

A nova linha foi lançada nesta terça-feira, 20, mas os patins já não aparecem mais disponíveis online. Os valores das roupas inspiradas em Barbie, que também incluem modelos infantis, vão de R$ 260 a R$ 560.

Estrelado por Margot Robbie e dirigido por Greta Gerwig, o live-action é um dos lançamentos mais esperados do ano. Barbie chega aos cinemas brasileiros no dia 20 de julho.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais