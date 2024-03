Bottega Veneta se inspira em Lina Bo Bardi na Semana de Milão

A cada temporada Blazy reafirma sua posição como um criador de moda atento à vida nas ruas e nesta estação ele o fez de forma mais clara do que nunca. Em vez de modelos andando ordenadamente em uma linha reta, seu show trouxe movimento e dinamismo até no modo como suas criações cruzaram a passarela. Com caminhares em diferentes direções, os looks Bottega desta estação são feitos para integrar combinações reais e possíveis.

Além disso, a marca desfilou uma coleção que exalta ao máximo as características de cada material. O couro, por exemplo, é uma das expertises Bottega e surge quase esculpido, em peças que se estruturam sobre o corpo e criam impressionantes texturas. As plumas adicionam volumes às silhuetas. A história ficou completa com o uso de cores marcantes - com prioridade para os bordôs e olivas, estampas geométricas e o uso preciso dos acessórios e joias. Estes últimos, todos criações do time de design e artesãos da equipe Bottega Veneta. Mais do que uma história, a nova temporada da marca italiana chegou com um conjunto de percepções e abordagens que pontua um importante e inesquecível capítulo de sua história.