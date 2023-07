Brasileira faz tênis recuperar seu brilho

Na semana marcada pelo início da Copa do Mundo de Futebol Feminino, os holofotes se voltam para as admiráveis mulheres do esporte. Infelizmente, a luz lançada sobre elas brilha fraca e quase desaparece quando vista ao lado da que enaltece e eleva jogadores e atletas homens, seja na copa do mundo, em campeonatos de tênis ou qualquer outro esporte.

Em março de 2021, a universidade americana Purdue conduziu um estudo que comprovou, com números, a enorme disparidade entre homens e mulheres quando o assunto é visibilidade nos esportes. De acordo com o documento, o espaço dado ao esporte feminino na mídia global não mudou praticamente nada desde os anos 1980. Em 1989, apenas 5% das coberturas esportivas eram dedicadas a mulheres, 30 anos depois, em 2019, o número chegou a inexpressivos 5,4%.

A baixa visibilidade, a falta de iniciativas governamentais e fatores culturais e históricos relacionados ao papel da mulher na sociedade fazem com que o esporte feminino seja colocado em segundo plano, tanto para patrocinadores quanto para a audiência. Em um cenário como este, as conquistas da tenista Beatriz Haddad, paulistana de 27 anos, se tornam ainda mais louváveis e inspiradoras. Sua história de sucesso carrega grande potencial transformador.

A brasileira Beatriz Haddad Maia em ação durante sua partida da segunda rodada contra a romena Jaqueline Cristian em Wimbledon Foto: DYLAN MARTINEZ





Tênis brasileiro volta a ganhar destaque internacional

Apesar da pouca idade, Bia, como é conhecida a esportista, já é considerada fenômeno nacional. Para muitos, é agora a responsável por fazer com que o tênis brasileiro volte a ganhar destaque internacional. Ao seu lado estão nomes como o de Maria Esther Bueno - uma das poucas no universo do tênis a conquistar títulos em três décadas diferentes, 1950, 1960 e 1970 - e Gustavo Kuerten, o Guga, que foi tricampeão do disputado torneio francês de Roland Garros.

A jovem brasileira, no entanto, não se envaidece com as ovações: “Nunca me comparo com eles. O que fizeram é único, mas me sinto honrada e grata por representar o Brasil e as mulheres, assim como Maria Esther fez, e poder hoje ter uma voz”, pontua Bia em conversa que tivemos na ação que a atleta realizou com patrocinador em São Paulo.

Os feitos de Beatriz Haddad incluem grandes campanhas em dois dos torneios mais prestigiados do tênis mundial: o de Wimbledon, na Inglaterra, e o de Roland Garros, na França. No ano passado, em Toronto, Bia foi vice-campeã no WTA 1000, a categoria mais alta do circuito profissional de tênis feminino, depois dos Grand Slams, os tradicionais torneios da França, Inglaterra, Austrália e dos Estados Unidos. O caminho para o pódio em solo canadense incluiu vitórias contra tenistas de peso, como a campeã olímpica suíça Belinda Bencic e a atual número 1 do mundo, Iga Swiatek, da Polônia. Com essas vitórias, Bia se tornou a primeira mulher brasileira da história a vencer uma número 1 do mundo, a única a jogar uma final do WTA 1000 e hoje ocupa a 13.ª posição do ranking global ATP, que classifica oficialmente tenistas profissionais com base em suas performances.

Os feitos de Haddad impressionam e são resultado de muita paixão, trabalho duro, resiliência e talento, mas nada seria possível sem o apoio familiar. A atual estrela do tênis brasileiro é a terceira geração de sua família a trilhar esse caminho, sua mãe e avó também foram tenistas profissionais. “Talvez a minha avó seja a pessoa mais forte que eu conheça, foi por causa dela e do meu avô que o tênis apareceu na minha vida”, conta Bia. “Minha família sempre me apoiou. E acho que é por isso que eu faço o que gosto e sou feliz”, conclui Bia.