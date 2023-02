Casa do estilista Paco Rabanne sofre assalto dois dias após sua morte: ‘Chocante’, diz prefeita

AFP - Ladrões invadiram a casa do estilista espanhol Paco Rabanne, que morreu na sexta-feira, 3, aos 88 anos em sua residência em uma cidade costeira no oeste da França, disseram autoridades nesta terça-feira, 7.

“O roubo ocorreu na madrugada de domingo em Ploudalmézeau. Os danos foram pequenos e não houve prisões”, disse um representante da polícia à AFP, confirmando informações da mídia local Télégramme.

A casa do estilista, conhecido por introduzir o metal na moda e quebrar estilos e materiais, ficava perto da costa, não muito longe de outras residências.

O estilista Paco Rabanne Foto: Philippe Wojazer/Reuters

“Os ladrões pensaram que havia muitos objetos de valor lá dentro. (...) Seja Paco Rabanne ou outra pessoa, é muito chocante ir e roubar alguém que acabou de morrer”, disse Marguerite Lamour, prefeita desta cidade de cerca de 6 mil habitantes.

O estilista nasceu em 1934 em Pasajes (norte da Espanha), filho de uma costureira do lendário estilista Cristóbal Balenciaga. Em 1939, a família buscou refúgio na França. Três anos antes, as tropas de Franco atiraram em seu pai no meio da guerra civil.

Rabanne ficou famoso na França, inclusive em aparições na televisão em que soltou declarações célebres, como quando garantiu, em 1999, que Paris seria destruída pela queda da estação espacial Mir.

Embora tenha perdido relevância após a compra de sua marca em 1986 pela empresa Puig, ela ainda conseguiu grandes marcos, como em 2011, quando Lady Gaga apresentou um vestido espetacular em forma de lua em uma gala da MTV.