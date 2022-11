Chip da Felicidade

Publicidade

“O incômodo das pessoas não é ver uma mulher grávida aos 55 anos de idade, é ver alguém nessa idade fazer planos a longo prazo”, dispara Claudia Raia logo no início do nosso papo sobre sua gravidez cantada em verso e prosa por todo o Brasil. Claudia abriu uma possibilidade inexistente, mexeu com nossos medos e brincou com nossas limitações.

“A gente para de fazer coisas importantes ao ficarmos mais velhos por medo de que não dê mais tempo, por medo da velhice, da finitude. Separar depois dos 50? Mas quem vai me querer? Mudar de emprego? De vida? A minha gravidez simboliza minha crença em todas essas possibilidades”, completa, com um delicado sorriso no rosto.

Mas será? Penso eu, medrosa de que essa força seja só de Claudia Raia mesmo. Afinal, ela nos move com sua fala, gestos, postura e a certeza com que define conceitos complicados para qualquer ser humano “normal” que talvez não tenha seu tamanho perante a vida.

Tento saber mais sobre possíveis vulnerabilidades e me deparo com mais franqueza. “Às vezes à noite olho para o Jarbas (seu marido desde 2018) e pergunto: o que estamos fazendo? Mas, no dia seguinte, eu acordo com a certeza de que queremos viver este momento, estamos felizes. Não fui feita para ser infeliz, é natural em mim essa alegria de viver.”

Claudia Raia veste moulage em tecido, GJ Tecidos Exclusivos; adereço em formato de flor, acervo Rober Dognani; lingerie Hope; anel e brinco Corsage

Mesmo com tal resposta, não me dou por vencida, deve existir um dia pior em que Claudia Raia seja mais parecida conosco, reles mortais. Assim, decidi encontrá-la durante alguns dias. Em meio a um evento com mais de cem pessoas, ela chega com a barriga de fora, quase saltitante e durante duas horas se envolve em uma conversa com mais cinco mulheres, cada uma em uma fase de vida. Claudia Raia responde a perguntas, se interessa pelos momentos das outras mulheres presentes.

Ela é o centro, mas com generosidade oferece espaço a cada uma das presentes. Dias depois, nos encontramos para a sessão de fotos desta revista e a mesma Claudia alegre e solar aparece incansável durante horas em frente às câmeras. Quando finalizamos, ela pede por mais fotos: “Agora vestida de sereia”, brinca, como se fosse um prêmio.

Ela se encanta com a própria ideia, sonha e se empenha para trazer a sereia grávida para o fotógrafo (a imagem está na Carta da diretora, pág. 5) Ama o produto final e pede que a imagem seja a escolhida. Ela é genuinamente feliz.

Dias se passam e falamos novamente ao telefone. Sou persistente, quero trazer aos leitores e a mim mesma a fórmula de Claudia Raia para a felicidade. Ela tenta me oferecer generosamente todo o seu menu para um corpo saudável e me fala sobre sua alimentação, exercícios diários, foco, mas pareço insatisfeita, deve existir mais. Sou da mesma geração de Claudia e quero copiar seu segredo.

Já conformada em não conseguir tal confidência, o inesperado acontece. “Alice, eu, Maria Claudia, nunca me confundi com a personagem Claudia Raia. Eu volto constantemente para o centro de onde eu vim, volto para Campinas, para o apartamento de Copacabana, para o que minha mãe me ensinou. Lá, me encontro com o centro da minha potência, meus erros e acertos.

Tenho momentos obscuros como todo mundo. A gravidez tem momentos solitários para qualquer mulher, pois tudo acontece só no nosso corpo. Não dá para dividir tudo. Mas a verdade é que nasci com o chip da felicidade, não sei ficar muito tempo no lugar da tristeza”, conclui ela, enfim, para uma jornalista finalmente satisfeita. Obrigada, Claudia Raia.

