Dias ‘perfeitos’ me enchem de culpa: e se eu não for ‘tão’ feliz quanto deveria?

Era um dia ensolarado daqueles coloridos em que o céu é pintado de azul-anil, as árvores de verde-esmeralda e as pessoas se mostram mais alegres do que de costume.

Um daqueles dias em que você sente no ar a disposição do mundo para ser feliz e é empurrado pela vida que brilha sem deixar espaço algum para questionamento. A verdade é que os dias “perfeitos” me enchem de culpa: e se eu não conseguir ser “tão” feliz como deveria?

Cheguei para trabalhar em um evento fora de São Paulo disposta a colocar energia e entregar o que estava recebendo como presente nesse dia perfeito. Eu já sabia que era também dia de reencontros, um rápido pisar por espaços que já fizeram parte do meu dia a dia e onde agora eu era “visita”.

Coluna de Alice Ferraz. Ilustração Juliana Azevedo Foto: Juliana Azevedo

Um “oi” aqui, mais um ali e, em alguns minutos depois, lá se foram dezenas de “ois” carregados de anos de histórias e lembranças.

“Nossa, quanto tempo, o que você está fazendo aqui?”, foi a pergunta que mais ouvi e que mostrava que eu já não fazia mais parte do “clube” – e não fazia mesmo.

Vinte e seis anos antes, para ser mais precisa, eu tinha decidido mudar de vida, começar de novo, achando ingenuamente que poderia pertencer à turma, sem ser “A” turma. Estava errada.

Quando você rompe com os valores estabelecidos por uma comunidade com o status quo, você naturalmente – e talvez mais rapidamente do que eu esperava – é alijado do grupo e nesse momento é que começa gradativamente a acontecer a transformação.

O dia passou mais lento, o tempo se arrastou em conversas de “ontens” que viviam na memória e “amanhãs” com planos de encontros fictícios. Eu reconhecia cada um e onde e por que tinha se dado cada rompimento. Ninguém parecia ter mudado e cada personagem parecia habitar o tal quarto do passado de Gabriel García Márquez em Cem Anos de Solidão.

Ao final do dia, tive medo de que “a máquina do tempo tivesse estragado” e que agora eu estivesse presa havia 26 anos. Me olhei seriamente no espelho da casa de uma conhecida para lembrar quem eu tinha me tornado e que era impossível voltar para trás