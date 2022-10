Diferenças que constroem

Na década de 1940, meu avô materno, fazendeiro, foi político, prefeito de uma pequena cidade do interior de São Paulo. Nessa mesma época, meu pai embarcava como voluntário da Força Aérea Brasileira, a FAB, para lutar junto aos aliados. Os dois foram contemporâneos e viveram intensamente esse período, agindo em prol de seus ideais de forma engajada na cena política do País. Claro que ambos eram apaixonados pelo Brasil e estavam oferecendo seu melhor em ideias, energia e vida diária para contribuir com o que acreditavam ser o certo.

Nasci na década de 1970, tempo em que os dois já eram mais maduros, mas nunca menos atuantes e interessados. Cresci nesse ambiente em que falar de política era natural e bem-vindo e a pluralidade de pensamentos, apesar de criar desconfortos, era aceita. Entendi desde cedo que é mais gostoso concordar, mas discordar é natural e ouvir outros pontos de vista não “encaixota” a pessoa em todos os aspectos da sua vida.

Um exemplo simbólico? Meu pai não gostava de Chico Buarque por questões políticas; meu avô, amante da boa música, gostava e ouvia comigo, e isso era natural. Como essa formação influenciou minha vida? Meu casamento com um homem judeu que como sua religião não acredita que Jesus foi o Messias, enquanto eu, católica, acredito, é prova dessa influência. Em 16 anos de casamento essa grande diferença já foi tema de conversas, claro, mas nunca de julgamento.

Segundo o psicanalista Jung, faz parte do ser humano perceber o mundo através de duas maneiras opostas, as quais usamos para julgar os fatos e as pessoas. Quando soube dessa tese – grávida, aos 26 anos –, percebi o bem que meu pai e avô me fizeram com seu respeito e convivência e entendi como poderia contribuir para a criação de meu próprio filho, uma nova geração, engajada, atuante, mas que eu gostaria que respeitasse e conseguisse conviver com as diferenças.

Nestas eleições temos em família quem vota com todos os filhos vestidos de vermelho e temos também quem escolhe as cores da nossa bandeira como símbolo político. Temos conversas difíceis e temos pontos em comum. Temos crianças e jovens assistindo a nosso comportamento e espero que eles percebam a intolerância que nasceu nesta eleição e que consigam, como processo civilizatório de seu tempo, criar um ambiente de respeito às diferenças quando tiverem de eleger seus governantes.