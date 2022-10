Dolce & Gabbana vai dar bolsa de estudos para comunidade LGBTQ+

ANSA - A grife italiana Dolce & Gabbana vai oferecer uma bolsa de estudos em uma parceria com a maior organização LGBTQ+ dos Estados Unidos, a Point Foundation, anunciou a maison em vista do International Coming Out Day 2022, celebrado nesta terça-feira (11).

A marca vai dar uma bolsa de estudos de quatro anos na moda ou em campos afins para

Deslife da Dolce & Gabbana em Milão Foto: Alberto Pezzali/AP

um estudante cursar nos EUA.

As inscrições para concorrer ao prêmio serão abertas no próximo dia 26 e o vencedor será anunciado em junho de 2023. As aulas começarão em setembro de 2023, data que marca o início do ano acadêmico no país.

Essa é a segunda parceria da Dolce & Gabbana do tipo, já que a maison italiana colabora também com a Humanitas University de Milão, apoiando os alunos mais destacados de MedTech, um curso inovador no campo da Medicina.