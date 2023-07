Estrelas de Hollywood se rendem ao biquíni fio-dental e espalham moda brasileira no mundo

THE NEW YORK TIMES - Codi Maher percebeu que a parte de baixo do biquíni estava encolhendo há alguns anos. “Primeiro foi o corte atrevido, depois o brasileiro”, disse Maher, uma agente imobiliária de 30 anos de Palm Beach Gardens, Flórida. Com o desaparecimento do tecido que cobria o bumbum das mulheres, ela começou a pensar em comprar seu próprio maiô fio-dental: “Eu pensava: todo mundo está usando, que se dane, não me importo.”

A moda do biquíni fio dental e tangas está fazendo sucesso nas praias americanas durante o verão no Hemisfério Norte. Foto: Melody Timothee/ The New York Times

Sua irmã, Cassidy, 24, disse que começou a usar biquínis fio-dental há um ou dois anos porque acreditava que o corte deixava seu “bumbum um pouco melhor”. Ela também gosta da ausência de linhas de bronzeado, um sentimento comum a outras mulheres. “Às vezes me sinto desconfortável”, disse ela. “Mas estou começando a me sentir mais confiante ao ver outras mulheres usando-os.”

Alguns atribuem a última onda de uso de biquíni fio-dental e tangas às celebridades que usam esse estilo de roupa de banho, incluindo Emily Ratajkowski, Kim Kardashian, Kendall Jenner e Kate Hudson. “A tanga é o maiô preferido de Hollywood”, declarou a Popsugar. “Espere por muitas tangas, cordas e cortes atrevidos”, escreveu a Rolling Stone.

Embora os termos sejam frequentemente usados de forma intercambiável, fio-dental e tanga são diferentes. As calcinhas fio-dental têm uma tira fina que passa entre as nádegas, conectada ao cós. A tanga tem um triângulo de tecido na parte superior, cobrindo o espaço entre as nádegas e a parte inferior das costas. As calcinhas brasileiras são finas e de corte alto, alongando a perna e expondo a maior parte das nádegas. Mas todas essas variações apontam para uma coisa: a pele está na moda.

Os principais varejistas, incluindo a Victoria’s Secret e a Billabong, estão oferecendo maiôs com fio-dental e tanga como parte de suas coleções de roupas de banho para 2023.

Continua após a publicidade

Embora a tanga tenha origens antigas - e variações do traje tenham surgido em todo o mundo - o estilo apareceu pela primeira vez em público nos Estados Unidos em 1939, antes da Feira Mundial de Nova York, depois que o prefeito da cidade, Fiorello La Guardia, exigiu que as garotas de programa se apresentassem cobertas em vez de completamente nuas (como era comum e controverso nas feiras daquele período). A ordem de 1939 fazia parte de uma guerra maior do prefeito contra as exibições de “sujeira e lascívia “: Em 1937, La Guardia apoiou a proibição de 14 teatros burlescos em toda a cidade, o que levou a polícia a fechar esses clubes de striptease pela primeira vez na história da cidade. A proibição foi contestada e rapidamente chegou à Suprema Corte de Nova York, onde os advogados dos clubes burlescos tentaram, sem sucesso, forçar a cidade a reemitir suas licenças.

Grandes varejistas, incluindo Victoria's Secret e Billabong, estão oferecendo maiôs fio dental e fio dental como parte de suas coleções de moda praia 2023. Foto: Melody Timothee/The New York Times

Décadas depois, na Costa Oeste, outro ataque legal contra a exibição do corpo estimulou a inovação dos trajes de banho: Em 1974, quando o Conselho Municipal de Los Angeles proibiu a nudez pública, o designer austríaco-americano Rudi Gernreich reagiu inventando o biquíni fio-dental.

“O fio-dental é minha resposta a uma contradição em nossa sociedade: A nudez está aqui; muitas pessoas querem nadar e tomar sol nuas; também muitas pessoas ainda se sentem ofendidas pela nudez pública”, disse Gernreich em um manifesto na década de 1970, citando, de acordo com a Vogue, “trajes de banho brasileiros, mawashis de lutadores de sumô e sandálias fio-dental como referências” para o estilo.

O mesmo conflito que Gernreich identificou acabaria por levar o fio-dental até a Suprema Corte dos EUA.

A corte decidiu sobre os fios-dental no caso Barnes v. Glen Theatre Inc. em 1991 e no caso City of Erie v. Pap’s A.M. em 2000. Em ambos os casos, dançarinas exóticas que queriam se despir completamente argumentaram que as leis que as obrigavam a usar fio-dental infringiam seus direitos da Primeira Emenda. Mas os juízes mantiveram as exigências legislativas, em decisões que são “amplamente ridicularizadas como falhas em termos de raciocínio da Primeira Emenda”, de acordo com Amy Adler, professora de direito da Universidade de Nova York.

Continua após a publicidade

O tribunal considerou a nudez feminina uma ameaça à ordem social e defendeu o fio-dental como uma “solução para o crime, a doença e o caos”, disse Adler. A vestimenta tem tudo a ver com dualidades - uma coisa de “fantasia e pavor”, disse ela, ao mesmo tempo apontando e escondendo a sexualidade da mulher.

Nos últimos anos, vários municípios da Carolina do Norte afrouxaram as restrições e a aplicação das leis de nudez para acomodar o aumento do número de frequentadores de praias com pouca roupa. (Até o momento, os municípios da Carolina do Sul se recusaram a seguir o exemplo, apesar dos apelos para se livrarem da lei da tanga).

Os biquínis fio-dental são legais na maior parte dos Estados Unidos, mas as leis variam. Na Flórida, por exemplo, a roupa de banho fio-dental é proibida em parques estaduais, incluindo algumas partes das praias do estado.

Independentemente da legalidade, muitas mulheres dizem que o corte as ajuda a ficar em paz com seus corpos. Nikki Sutton, uma assistente jurídica de Atlanta com dois filhos, disse que encomendou um biquíni fio-dental antes de uma viagem a Porto Rico porque queria “se sentir sexy por um segundo”. Embora tenha engordado 15 quilos recentemente, ela disse que decidiu usar o biquíni fio-dental porque isso a forçaria a ficar “completamente satisfeita” com seu corpo como ele era.

Algumas mulheres dizem que o corte as ajudou a fazer as pazes com seus corpos. Foto: Melody Timothee/The New York Times

“É isso que a tanga faz comigo”, disse ela. “É fortalecedor e me força a me sentir um pouco mais confortável em minha pele. Tenho que andar com um certo nível de confiança, quer eu me sinta assim ou não.”

Outros veem o estilo como uma faca de dois gumes. “Há certos corpos que são simplesmente marginalizados - corpos gordos, corpos mais velhos, corpos com deficiências visíveis”, disse Celine Leboeuf, professora assistente de filosofia na Florida International University. “Pode haver algo de libertador em usar aquelas roupas que as pessoas dizem que você não deveria usar por causa do seu corpo. Mas então você cai na outra ponta da auto-objetificação.”

Continua após a publicidade

Mari Heredia, uma técnica de enfermagem de 49 anos de Boynton Beach, Flórida, disse que usou um maiô fio-dental porque “preciso bronzear meu bumbum”. A última vez que ela usou um maiô foi há 20 anos, nas férias em Cancún. Refletindo sobre seu corpo hoje, ela disse: “Sou gorda, mas adivinhe? Tenho dois filhos. Este é meu corpo natural”.