Estudiosa de tendências globais aponta Brasil como expoente na moda e design

Em um mundo globalizado, no qual a comunicação atinge patamares de agilidade sem precedentes e imagens e falas são instantaneamente compartilhadas para um consumidor que tem em mãos milhares de opções de produtos à disposição, uma profissão se torna peça-chave para estratégias de marketing e branding: a de trend-forecaster, em português aquele que prevê tendências.

Nesse segmento disputado e extremamente complexo – já que lida com desejo e comportamento da sociedade como um todo –, pesquisas e análises de números se confundem com pura intuição.

Nesse campo, um nome é mundialmente reconhecido há mais de 40 anos, justamente por acertar em praticamente todas as suas previsões, Li Edelkoort, a holandesa de 72 anos que lança em parceria com a brasileira e pesquisadora Lili Tedde e a diretora de arte espanhola Mariola Lopez de Marinõ seu novo livro, Proud South (Editora Tedde).

SAO PAULO CADERNO 2 COLUNA ALICE FERRAZ 20-10-2022 Fotos do livro Proud South e, ao centro, Li Edelkoort. Imagem para a matéria de Alice Ferraz. Fotos Ed Suter, Ldejak Kenia e Thirza Schaap

O livro celebra e confere as forças criativas das regiões sul do planeta uma força inédita no campo das influências do design e da moda mundial. Edelkoort investigou múltiplos temas e talentos e não delimitou sua pesquisa por hemisférios ou pelo rígido sistema do norte.

Ela declara ter encontrado evidências suficientes para assumir que “uma geração de criativos do Hemisfério Sul está se erguendo e se expressando através de sua cultura e artesania local, adotando materiais regionais, reconhecendo práticas ancestrais, cultivando valores nativos e transformando seu design, sua moda tanto em únicos quanto em universais”.

Em encontro virtual exclusivo na última semana, Li enfatiza as descobertas de talentos neste momento do Hemisfério Sul como imagens de uma “bomba estética prestes a explodir”, jorrando ideias em uma paisagem morosa e repetitiva. “Olho esse livro como uma panela de pressão criando sabores locais com uma sensação de urgência, desenvolvendo o poder expressivo do que o design sulista pode se tornar”, explica cheia de empolgação.

Proud South revela em mais de 400 páginas imagens inspiradoras e textos imprescindíveis para a compreensão desse novo momento dos talentos do Hemisfério Sul em um contexto mundial. A publicação fala não só do Brasil, inclui Peru e Colômbia como países importantes nesse movimento, assim como Austrália, Nova Zelândia e Marrocos, todos alçados por Proud South como integrantes desse novo time que será líder na criação de novas tendências mundiais.

EMANCIPAÇÃO. “Finalmente o sul pode jogar fora sua influência pós-colonial e se entregar ao movimento de emancipação e servir receitas locais a um mundo que precisa de criatividade para sacudir padrões letárgicos do norte que faz e refaz servindo as mesmas velharias.

A fotografia de talentos do sul que reproduzem essas novas imagens também são originais em uma estranha combinação de ingenuidade e conhecimento. Eu sabia que era só uma questão de tempo, e o tempo chegou”, conclui Edelkoort.