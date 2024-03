Ferragamo une sofisticação e sensualidade com jovem diretor criativo Maximilian Davis

Além disso, tecidos leves, vaporosos e transparentes, como o finíssimo organdi, se moviam com o caminhar, agregando novos pontos de interesse, com silhuetas que se desprendiam do corpo e decotes profundos. Da década de 1920 também vieram as franjas, em uma versão extralonga e dramática, e o brilho, que surgiu em bordados e materiais de acabamento laqueado. As plumas, que acentuavam pontualmente algumas das peças e acessórios mais especiais, vieram principalmente no busto e em bolsas e sapatos. Os acessórios foram também pontos centrais na coleção, seguindo o DNA da marca. Foco especial nas novas versões das já consagradas bolsas, Fiamma Bag e The Hug Bag, que surgiram feitas nos materiais e cores da coleção – como as plumas e “escamas” de couro.

Tudo veio acompanhado por golas esculturais, ombros bem demarcados e peças feitas em tecidos de uma lã mais pesada. Já a cartela de cores priorizou os verdes, os tons terrosos ultrassofisticados e mais fechados. Encerrando a história, chegou o já conhecido vermelho-ultravibrante, código que une a herança da história Ferragamo ao futuro em construção por Maximilian Davis.