Quando o Prêmio Nobel de Literatura foi anunciado para a francesa Annie Ernaux no início de outubro, o trio de curadores da 20a edição da Flip comemorou a sorte de ter seu nome na programação, ao mesmo tempo que se perguntava se a autora manteria a viagem depois da notícia. Com alegria, ouviram que não apenas a presença estava confirmada, como ela viria acompanhada do filho, David Ernaux-Briot, com quem dirigiu o filme Os Anos do Super-8, lançado no festival de Cannes em maio.

FLIP comemora duas décadas de vida em grande elenco

Não será, definitivamente, o primeiro Prêmio Nobel a andar pelas ruas de Paraty. Ao longo das duas últimas décadas, a cidade recebeu Svetlana Aleksiévitch, Toni Morrison, Orhan Pamuk, para citar apenas alguns laureados. Se as calçadas de pedra falassem, poderiam contar como, a cada mês de julho, autores e autoras do mundo todo se veem seduzidos pela arquitetura colonial, pelos peixes e cachaças da região e pela acolhida do público.

Tudo isso, porém, antes da pandemia. Embora o evento tenha acontecido em versão online em 2020 e 2021, existia uma expectativa sobre como seria a retomada do presencial, por causa da redução do número de patrocinadores e de anos especialmente difíceis para o meio cultural. Mas o sucesso reinou.

“A gente celebra as duas décadas de evento em diálogo com outras efemérides: o bicentenário da Independência, o centenário da Semana de Arte Moderna e um ano eleitoral que fez com que a gente refletisse sobre os rumos do País”, explica Fernanda Bastos, nome mais jovem do trio curatorial, formado com Milena Britto e Pedro Meira Monteiro.

Fizeram parte da programação brasileiros mais pops – como Lázaro Ramos –, mais acadêmicos – Lilia Moritz Schwarcz –, do campo da literatura – Carol Bensimon – ou das artes – Lenora de Barros. Além disso, esteve presente também um time de autores e autoras internacionais montado com esmero, com discussões que enfatizam as fronteiras entre os gêneros literários e o encontro da literatura com outros campos do saber, como se tornou praxe na festa.

Sob o título Ver o Invisível, a Flip homenageou Maria Firmina dos Reis (1822-1917), cujo romance abolicionista Úrsula, de 1859, retratava os escravizados como nobres e generosos, em pé de igualdade com os brancos – uma ousadia imensa para a época. Celebrando 20 anos de história, a Flip promete seguir navegando na maré da diversidade que hoje pauta boa parte do debate político e cultural. Os ventos sopram em Paraty.

Mesa 4 “O corpo de imagens”

Misturando poesia e performance, o mineiro Ricardo Aleixo fez uma participação inesquecível na Flip de 2017. Este ano, ele volta à festa numa mesa ao lado das artistas visuais Lenora de Barros e Patrícia Lino.

Annie Ernaux

Agraciada pelo Nobel 2022, Ernaux é dona de uma escrita marcada pela concisão. Sua forma direta de contar experiência e revelar os meandros da sociedade francesa aparece com força em livros como Os Anos, A Vergonha, O Lugar (todos pela ed. Fósforo).

Benjamin Labatut

Os amantes de literatura e ciência devem ficar de olho no jovem autor chileno, que já foi recomendado por Barack Obama e traduzido para 22 idiomas. No Brasil, seu Quando Deixamos De Entender o Mundo saiu pela Todavia, que agora lança A Pedra da Loucura.

Nastassja Martin

Publicado no ano passado, Escute as Feras (editora 34) acompanha o encontro brutal entre uma antropóloga e um urso na floresta siberiana, com reflexões sobre identidade, natureza, vida e morte que fizeram do livro um sucesso editorial.

Saidiya Hartman

Professora na Universidade de Columbia e uma das principais referências intelectuais sobre a diáspora africana, Hartman é autora de Perder a Mãe (ed. Bazar do Tempo), onde conta sua jornada de pesquisa a Gana para retraçar a rota de comércio atlântico de escravizados.