Gisele Bündchen fala sobre separação de Tom Brady: ‘eu acreditava em conto de fadas’

Gisele Bündchen comentou pela primeira vez seu divórcio com o jogador Tom Brady, em entrevista para a revista norte-americana Vanity Fair. Ao tratar da separação, anunciada em outubro do ano passado, ela chorou em determinados momentos da conversa. Eles estavam casados há 13 anos e tiveram dois filhos juntos: Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10.

“Eu acreditava em contos de fadas quando era criança. Acho lindo acreditar nisso. Quero dizer, estou muito grata por ter feito isso. É como uma morte e um renascimento. Estou de luto pela morte do meu sonho”, comentou a modelo.

Capa da revista Vanity Fair com entrevista com Gisele Bündchen Foto: Vanity Fair / Reprodução

Segundo Gisele, o casal não tinha mais os mesmos objetivos de vida e indicou que as dificuldades no relacionamento iniciaram antes de o atleta anunciar aposentadoria e depois voltar atrás, disputando mais uma temporada antes de encerrar novamente a carreira.

“Quando eu tinha 26 anos e ele estava com 29, a gente se conheceu, queríamos uma família, queríamos coisas juntos. Com o passar do tempo, percebemos que só queríamos coisas diferentes e agora temos uma escolha a fazer. Isso não significa que você não ame a pessoa. Significa apenas que, para você ser autêntico e realmente viver a vida que deseja, precisa ter alguém que possa encontrá-lo no meio, certo? É uma dança. É um equilíbrio. Quando você ama alguém, você não o coloca em uma prisão. Você tem que viver esta vida. Você o liberta para ser quem ele é, e se você quiser voar na mesma direção, então isso é incrível”, disse ela.

A modelo Gisele Bündchen ao lado de Tom Brady, em evento no Metropolitan Museum of Art Costume Institute, em Nova York Foto: Lucas Jackson / Reuters

Gisele negou estar envolvida amorosamente com Joaquim Valente, instrutor brasileiro de jiu-jítsu. “”Sou muito grata por conhecê-los todos”, disse ela, referindo-se a Joaquim e seus irmãos, donos de uma academia em Miami. “Não só me ajudaram e ajudaram meus filhos, mas também se tornaram grandes amigos, principalmente Joaquim. “Ele é nosso professor e, o mais importante, é uma pessoa que admiro e em quem confio. É tão bom ter esse tipo de energia, ter meus filhos perto desse tipo de energia. As pessoas têm criado histórias falsas sobre mim desde o início do divórcio.”

Imagem publicada pela Vanity Fair, usando Versace Foto: Lachlan Bailey / Vanity Fair

Sobre seu planos, Gisele comentou: “Não quero ser limitada. Quero abrir minhas asas e voar. Quando você ama alguém, você não o coloca em uma prisão e diz: ‘Você tem que viver esta vida’. Você os liberta para serem quem são, e se você quiser voar na mesma direção, isso é incrível. Eu tenho sonhos. Eu tenho meus próprios sonhos”.