Gisele Bündchen: ‘Não podemos viver embrulhados em plástico-bolha’; leia entrevista ao ‘NYT’

MIAMI – Pessoas bonitas não estão livres das indignidades da hiperextensão articular, e foi assim que a supermodelo Gisele Bündchen se viu diante de duas cirurgias no ombro em 2019 e 2020.

Na época, Bündchen estava morando em Boston, nos Estados Unidos, com Tom Brady, quarterback da NFL e então seu marido, ainda se recuperando de uma cirurgia nas costas para tratar uma lesão que ela sofrera ao cair de um cavalo. De início, ela recusou o procedimento, lançando-se a alternativas holísticas como a acupuntura. Mas as ressonâncias magnéticas revelaram o que os cliques dos paparazzi e as glamorosas sessões de fotos de moda escondiam: perto dos 40 anos, ela estava em frangalhos. "Nunca me senti tão deprimida e vulnerável", lembrou Bündchen, agora aos 43. Ela não conseguia carregar as próprias malas nem pegar os dois filhos pequenos, Benjamin e Vivian. "Doía muito só de ficar sentada", disse ela.

Agora ela estava sentada, vestida com uma calça Levi’s desbotada e uma camisa branca de tricô – tão informal que poderia ser confundida com a mãe mais bonita da escola. Mas quando a luz do sol entrou e seu olhos se semicerraram, o rosto que vendeu milhões de sutiãs Victoria’s Secret entrou em foco.

Bündchen estremeceu ao relembrar os meses entrando e saindo da sala de cirurgia. Foram anos cansativos. Hoje ela mora em Miami, deixou para trás os invernos gelados de Massachusetts pelos climas mais quentes da Flórida, com acesso mais fácil ao seu país natal, o Brasil. A mudança foi noticiada tanto pela ESPN quanto pela Deuxmoi, uma conta de fofoca no Instagram.

O resumo: Brady tinha se aposentado e desaposentado de repente, trocara seu amado New England Patriots pelo Tampa Bay Buccaneers (e jogaria mais três temporadas). Relatos de fãs levantaram especulações sobre o ressentimento de Bündchen com essa mudança repentina. Usuários do Reddit a acusaram de atrapalhar o retorno triunfante dele. Poucos meses depois, os dois compartilharam declarações quase idênticas anunciando o divórcio.

Recentemente, paparazzi avistaram Bündchen no que parecia ser um encontro com seu treinador de jiu-jitsu, Joaquim Valente. Brady foi fotografado com outras mulheres desde a separação, mas Bündchen enfrentou acusações – rumores de que o relacionamento dela com Valente era anterior ao divórcio.

“Eu realmente não quero transformar minha vida numa revista de fofoca”, disse ela. “Não quero me abrir para tudo isso.” Mas as histórias também lhe pareciam mais insidiosas e bem conhecidas: o velho mito da mulher adúltera. Em termos inequívocos, ela refutou a acusação de ter traído: “É mentira”.

“É uma coisa que acontece com muitas mulheres: elas levam a culpa quando têm coragem de sair de um relacionamento pouco saudável e são rotuladas como infiéis”, disse Bündchen. “Elas têm que lidar com suas comunidades. Têm que lidar com a família. E é claro que, no meu caso, as coisas ficam mais amplificadas.”

Bündchen descartou os detalhes de seu relacionamento anterior para apresentar um argumento mais amplo. “Ninguém nunca sabe o que acontece entre duas pessoas, somente as duas pessoas que estão no relacionamento”, disse. Ela observou que está divorciada há quase 18 meses. Nesse período, Brady seguiu em frente. Agora ela também está tocando a própria vida.

Sim, ela confirmou: está namorando alguém. É um relacionamento novo e ela quer protegê-lo. “É a primeira vez que estou saindo com alguém que era meu amigo de antes”, disse ela. “É muito diferente. É muito franco e transparente.”

Vida mais saudável

Antes das cirurgias, Bündchen prometeu transformar sua saúde. Muito antes de a maior parte do país entender que era possível fazer suco em casa, Bündchen já batia e bebia os seus. Ela começou a treinar religiosamente e chegou a construir uma quadra de pickleball e um pavilhão de ioga em seu retiro à beira-mar na Costa Rica. Agora ela se concentrava mais na força. Quando a empresa de mudança veio empacotar a casa que ela dividia com Brady, Bündchen demonstrou seu novo poder, carregando caixas e embalando móveis. Ela até levou uma mesa para o caminhão. "Se você visse a cara deles. Eles falavam: 'Você está maluca.'" Sua irmã gêmea, Patricia, confirmou a capacidade e a tenacidade de Bündchen. "Ela sabe pregar, parafusar, lixar, consertar qualquer coisa", escreveu ela por e-mail. "Bota a mão na massa de verdade."

Este mês, Bündchen vai lançar seu primeiro livro de receitas, Nutrir: Receitas Simples Para Corpo e Alma, que traz 100 receitas, uma das quais é o pãozinho fresco de verão com molho de caju que ela serviu como almoço durante esta entrevista. Ela botou a mão na massa de verdade e preparou também palitinhos de legumes – tudo feito na ilha de sua cozinha, um balcão branco no centro da modesta casa de Miami que ela comprou em 2022.

Depois da separação, Bündchen também comprou uma propriedade palaciana em Surfside, Flórida, a um braço de mar da mansão de Brady, no exclusivo enclave de Indian Creek. Um nadador de ombros fortes conseguiria nadar de um cais ao outro. Enquanto a residência está em construção, ela se mudou para esta casa intimista no subúrbio. Se Bündchen quisesse, poderia apertar a mão do vizinho pela janela da cozinha.

Assim como milhões de americanos (entre eles os filhos de Bündchen), as pessoas da casa ao lado talvez tenham encontrado histórias sobre sua vida pós-divórcio nas revistas de fofoca.

Lidando com fofocas

Às vezes toda essa atenção a incomoda. Quando isso acontece, Bündchen disse que a filha a conforta. “Ela fica tipo, ‘Mamãe, você sempre me disse para não ouvir fofocas e mentiras’. É engraçado, porque as coisas que você ensina aos filhos, eles voltam e ensinam a você.”

Ela adora a intimidade desta casa. Lavando as mãos na pia, Bündchen apontou para as portas do quarto das crianças. “Quando eu digo, ‘Benny, Vivi, jantar!’ é como se dissesse, ‘Vocês estão me ouvindo’”, disse ela. “‘Vocês com certeza estão me ouvindo’”.

Ela dispensou boa parte dos empregados. Prepara o café da manhã e pega os filhos nas atividades esportivas depois da escola. As tarefas domésticas se tornaram um foco. “Agora que estou aqui, posso ficar sozinha com eles”, disse ela. Momentos depois, ela acrescentou: “Eles têm que me ajudar, e eu digo isso a eles. ‘Escute aqui, eu sei que tínhamos chefs trabalhando conosco e tudo mais, mas a mamãe escolheu fazer diferente agora’”.

Foi um ajuste não ter os filhos com ela o tempo todo depois do divórcio. Mas desde então ela percebeu as vantagens de ser mãe solo. “Eles podem ter esta casa, com as coisas que considero necessárias. Eles vão aprender a viver de um jeito mais simples”, disse ela.

Origens e família

A escala parece mais próxima do ambiente onde ela foi criada. Bündchen é uma de seis irmãs, nascida na pequena cidade de Horizontina. Tanto o pai quanto a mãe trabalhavam, e a mãe ainda cuidava de todas as tarefas domésticas, além do trabalho como caixa de banco. Quando os filhos de Bündchen se esquecem de jogar as roupas no cesto, ela pensa na mãe, fervendo água quente e esfregando as meias sujas das filhas em baldes.

Um mês antes desta entrevista, sua mãe morreu de câncer, aos 75 anos. Bündchen chorou quando a conversa se voltou para a perda – não lágrimas delicadas, mas verdadeiros soluços de choro. “É só porque é ainda muito recente”, disse ela. “Minha mãe é uma supermulher para mim. Ela é uma guerreira.”

“Ela era rígida”, acrescentou Bündchen. “Era uma mulher de poucas palavras, mas sempre que ela dizia alguma coisa, você ouvia.” Bündchen se mudou para o Japão aos 14 anos e depois viajou para Nova York. Ela continua convencida de que pelo menos parte da razão pela qual nunca se meteu em problemas sérios foi porque dizia a si mesma: “Minha mãe não iria gostar disso”.

Nino Muñoz, fotógrafo amigo de Bündchen há décadas, lembra-se da modelo como sobrenaturalmente organizada, mesmo quando adolescente. “Sempre fiquei muito impressionado com sua maneira de ser tão estruturada – nunca se atrasava para o trabalho, ia para a cama cedo o suficiente para dormir e estar descansada para a manhã seguinte”, disse ele. “Acho que ela tinha sessão todos os dias naquela época.”

Pânico e depressão

Nada de drogas, nada de noitadas vorazes, mas Bündchen sofreu. Em seu livro de memórias Aprendizados: Minha caminhada para uma vida com mais significado, publicado em 2018, ela relatou ataques de pânico e um ataque de depressão devastadora aos 20 anos. Meditação, exercícios, respiração e uma revisão da dieta lhe deram uma nova estrutura. “Eu tinha hábitos que me matariam se continuasse”, disse ela. “Muita cafeína, muito álcool, muito cigarros, sem dormir nada, trabalhando sem parar, sentindo que tinha que manter o ritmo.”

Ela conheceu Brady em 2006, um ano depois de romper com o ator Leonardo DiCaprio. Ela e Brady se casaram em 2009 e tiveram Benjamin no mesmo ano. (Brady também tem um filho, Jack, com a atriz Bridget Moynahan, a quem Bündchen chamou de “filho bônus”). Ela tinha 26 anos, mas já trabalhava havia mais de uma década. Estava pronta para ter uma família.

Bündchen anunciou que deixaria a passarela para trás em 2015, fazendo uma escolha consciente de se afastar do trabalho. Mesmo assim, ela arrecadou milhões de dólares em parcerias com designers como Chanel e marcas como Pantene. Desde o divórcio, ela vem trabalhando com muitas outras marcas de moda, como Louis Vuitton, Alaïa, Balmain e Frame. O ano que vem marca seu 30º na indústria da moda. Ela insistiu que não vai se aposentar, mas quer que o marco seja o fim desta fase de sua carreira.

“Sinto que é um bom momento para encerrar e começar uma nova temporada”, disse ela.

Aconteça o que acontecer, ela não tem vergonha de facilitar as coisas. Bündchen faz questão de ressaltar que contratou alguém para ajudá-la a terminar e testar as receitas de Nutrir. “Eu fico tipo, ‘basta colocar um pouco disso, um pouco daquilo’”, disse ela, sobre como escrever receitas.

Pensando na própria situação, quase todas as receitas do livro trazem ajustes improvisados, voltados para pais e mães que cozinham como ela e têm filhos com paladar como os dela. “Um dia eles gostam de cenouras, no dia seguinte detestam cenouras”, disse ela, apontando para os palitinhos de verão.

Queixas culinárias são fáceis de resolver. O difícil é prepará-los para o mundo que estende para além de sua cozinha, onde os erros são inevitáveis.

“Você acha que sabe uma coisa, mas aí descobre que não sabe nada”, disse ela. “Você acha que conhece uma pessoa, mas aí não é o que você pensava.”

Ela sobreviveu às decepções – e espera que as crianças também aprendam a superá-las.

“Não podemos viver a vida embrulhados em plástico-bolha”, disse ela. É a conclusão de uma mulher que agora consegue imobilizar os detratores numa chave de braço. Ela é menos frágil do que pensava. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU