Gucci usa gêmeos na passarela para mostrar o outro lado de cada um de nós

O diretor criativo da Gucci, Alessandro Michele, construiu um verdadeiro universo paralelo na passarela de Milão com uma revelação teatral surpresa. Para sua coleção primavera-verão 2022-23 apelidada de “Twinsburg”, Michele encenou desfiles lado a lado dentro do Gucci Hub, cada um sem o conhecimento do outro, até que uma parede se ergueu, revelando gêmeos com looks idênticos em passos sincrônicos.

Para o passo a passo final, os 68 conjuntos de gêmeos se encontraram no centro, segurando as mãos e se reunindo para o passo a passo final.

Gêmeos desfilam durante apresentação coleção primavera-verão da Gucci, em Milão Foto: EFE / EFE

A revelação foi tão poderosa, tão inesperada, que fashionistas normalmente cansadas podiam ser ouvidas confessando depois que foram levadas às lágrimas.

“Eu estava chorando também. Eu realmente não sei por quê”, disse Michele nos bastidores. “Eu não choro com frequência, mas talvez fosse apropriado no final eu chorar porque foi muito intenso.”

“Acho que é muito mais complexo fazer este trabalho agora. Há momentos em que me pergunto, por que estou fazendo isso? Alguém está falando sobre guerra nuclear. A política é uma catástrofe. A situação no planeta é um desastre”, acrescentou Michele. “Mas como seres humanos a única arma que temos é imaginar outra coisa, e fazer acontecer.”

Michele disse que o show era uma exploração de nosso próprio eu interior, e a revelação de que abrigamos uma espécie de gêmeo interior, que pode nos impedir ou nos estimular.

Sua ideia de “o outro” foi moldada por um arranjo familiar incomum: quando crescia, acreditava que tinha duas mães: sua própria mãe genética e a irmã gêmea dela.

Gêmeos desfilam durante apresentação coleção primavera-verão da Gucci, em Milão Foto: EFE / EFE

Ele chamou as duas de “mamãe”, pois elas criaram suas famílias em apartamentos vizinhos porque não suportavam ficar separadas. Ele disse que só começou a entender a diferença aos 7 anos, quando sua tia morreu.

“Eu tinha duas mães, porque todos morávamos juntos, então eu realmente apreciei o que significa cuidar do outro”, disse ele.

Michele comentou que apresentar sua coleção em duplicata deu mais poder às peças, cada uma das quais foi estilizada com o padrão eclético que Michele estabeleceu para grande sucesso global.

Gêmeos desfilam durante apresentação coleção primavera-verão da Gucci, em Milão Foto: EFE / EFE

Eles incluíam um terno com calças que pareciam estar unidas por ligas, revelando a parte superior da coxa, uma parte do físico masculino raramente vista em trajes formais. Jaquetas e calças florais acolchoadas eram um assunto sem gênero.

Um lindo manto bordado de seda estava plissado nas costas com uma cauda. Os looks foram complementados com novas joias de rosto com franjas metálicas, também vistas em óculos de sol.