Ícone da moda asiática, Tia Lee conta sua trajetória e lutas em série de animação

Tia Lee, ícone da moda asiática, cantora pop, atriz de cinema e televisão, lançou o primeiro episódio de sua série de animação inaugural, contando sua trajetória e suas lutas na indústria do entretenimento e da moda.

A série de animação centrou-se na mensagem subjacente da nova música de Tia, que será lançada em breve, Goodbye Princess, uma música pensada para todas as mulheres se tornarem mais fortes ao abraçarem seu verdadeiro eu.

Os seis episódios animados são baseados na trajetória de Tia na indústria do entretenimento. Cada episódio de 30 segundos se inspira no clássico conto de princesas, subvertendo os símbolos e as imagens, para formar uma história cheia de imaginação e ideias de metamorfose e auto-empoderamento.





Tia Lee, ícone da moda asiática, lança animação para a nova música 'Goodbye Princess'





A série de animação visa mostrar a determinação de Tia em romper com os estereótipos, se livrar de preconceitos, evitar a negatividade e dar o exemplo de empoderamento feminino.

A equipe por trás da série

Inspirada em Goodbye Princess, a série de animação foi curada, ilustrada e roteirizada por uma equipe premiada de Hong Kong que demonstrou qualidade, criatividade e entusiasmo requintados. O roteiro é assinado por Alex Lee - roteirista do filme In Broad Daylight e da série de sucesso da televisão ViuTV In Geek We Trust. Ele também dirigiu a série Ritalin, que foi celebrada como integrante da seção de séries de promoção do 2021 Golden Horse Film Project. A parte de ilustração ficou por conta de Mandy Mackenzie Ng - um talento emergente de Hong Kong na pintura digital. Sua obra-prima é o videoclipe of Moment do cantor de Hong Kong Terence Lam.

Os arranjos musicais são de Wan Pin Chu - um artista de trilhas sonoras e urhuist de Hong Kong. Ele é conhecido por ter produzido a música para o filme de animação de maior bilheteria na China Nezha: Birth of the Demon Child. Além disso, ele compôs a música para outros sucessos de bilheteria, como Overheard 3, Wu Kong, Godzilla II: King of the Monsters e In Geek We Trust. Outros membros da equipe incluem o Diretor Executivo, Leo Cheung, Diretor de Animação, Gloria Chan, Gerente de Projeto, Gigi Leung e o Produtor Executivo, Sam Kong.

A animação

Cada episódio será ilustrado e explicado por um pôster temático que resume o tema e a mensagem que Tia deseja comunicar através de cada episódio animado. O design cinematográfico dos seis pôsteres ecoará um ao outro e será lançado nas plataformas sociais da Tia no dia seguinte ao lançamento de cada animação.

De forma inovadora, uma imagem em movimento e uma fotografia de Tia também serão lançadas após cada episódio para reforçar a história que Tia deseja contar. Com Tia, o imaginário da fotografia e das imagens em movimento pretende criar um forte contraste entre a animação e a realidade.





A imagem em movimento e a fotografia do primeiro episódio, Falling in the Deep mostrarão Tia completamente submersa na água.

Os cérebros por trás da extraordinária produção da série de imagens em movimento e fotografia são dois dos principais profissionais criativos do mundo - Tony C. Miller como Diretor Criativo e Kate Wynborne (renomada na indústria internacional de publicidade e cinema) como Produtora.

Tony C. Miller tem mais de 20 anos de experiência global na produção de comerciais, videoclipes, documentários e filmes. Trabalhou em campanhas publicitárias para marcas como Versace, Dior, Chopard, Issey Miyake e Rolls Royce. Ele também foi indicado ao Best Video Q Award and Best Video at the Music Video Awards (MVA’s), e foi reconhecido no Global Independent Film Awards e no New York Shorts International Film Festival 2020.





Kate Wynborne é uma produtora experiente, com mais de duas décadas de experiência em videoclipes, comerciais e produções de moda em todo o mundo. Residente no sudeste da Ásia, ela tem gerenciando produções em vários países. Kate trabalhou em campanhas de grande orçamento com a Apple, Versace, Nike e Facebook. Ela também trabalhou ao lado de vários diretores renomados como Tom Hooper (mais conhecido por seu filme britânico The King’s Speech), bem como outros artistas de primeira linha.

Tia Lee

Tia Lee, nascida em Taipei, é uma cantora pop asiática, atriz de cinema e televisão, modelo e ex-membro da banda feminina Dream Girls. Além de seus papéis de atriz e carreira musical, Tia aparece com frequência em grandes desfiles de moda. Como ícone da moda e criadora de tendências, Tia apareceu nas capas de revistas de moda, beleza e estilo de vida, como Vogue, Elle, Marie Claire, e compartilha suas dicas de beleza e moda através de vários canais de mídia social da Vogue.

