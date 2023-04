Imperfetta: agência cresce com visibilidade a modelos fora do padrão na Itália

Nascida como um projeto digital no Instagram durante a fase mais aguda da pandemia de covid-19 na Itália, a agência de modelos Imperfetta não para de crescer e ganhar espaço.

Com mais de 100 modelos em seu casting, o foco da estrutura criada por Carlotta Giancane são as mulheres “fora do padrão estético” que domina a moda. As modelos são de diversas idades e têm corpos gordos, magros, com deficiências físicas ou intelectuais – ou ainda com doenças de pele, como no caso do vitiligo ou de grandes cicatrizes.

Modelo da agência Imperfetta Foto: Alessandra Tarantino / AP

Moda

O trabalho feito pela Imperfetta chamou a atenção e conseguiu emplacar modelos também na Semana de Moda de Milão, realizada recentemente, ou em campanhas internacionais do setor. Além disso, por conta do sucesso, a agência também abriu as portas para homens ou para pessoas de gênero fluido.

“Tudo se desenvolveu e tomou forma em plena pandemia. Nós superamos juntas tantas dificuldades, mas sem nunca perder de vista o nosso objetivo. Para mim, como para todas as modelos que fazem parte dessa iniciativa, é fundamental continuar a colaborar para encorajar as mulheres a fazerem as pazes com o próprio corpo, normalizando as imperfeições que tornam cada uma de nós única”, disse Giancane.

Segundo a fundadora da agência, “ao invés de se enterrar na insegurança, na vergonha, no medo do julgamento, deixemos que a nossa personalidade flutue, brilhe, exploda, para que todos possam nos ver, porque essa é a nossa beleza”.