Marca brasileira, Vivara completa 60 anos de história

No seleto e competitivo mercado da joalheria mundial celebrar 60 anos de história em crescimento contínuo é um feito louvável e marcante, digno de reconhecimento, principalmente quando falamos de uma marca brasileira e familiar como a Vivara, que atingiu o marco em 2022.

Seu sucesso, em grande parte, vem de uma fórmula que inclui uma cultura empreendedora, abordagem customer centric – termo em inglês para uma estratégia de negócios focada em criar a melhor experiência para o cliente –, e um profundo entendimento dos movimentos globais de seu tempo.

SAO PAULO CADERNO 2 COLUNA ALICE FERRAZ 20-10-2022 Colagem de imagens para a coluna de Alice Ferraz. Em sentido horário, Gisele Bündchen que é parceira da Vivara e um dos rostos da marca há mais de uma década; o início da empresa fundada em 1962 por David Kaufman e Marina Kaufman Diretora de Marketing e terceira geração à frente da Vivara. Fotos Vivara

A história começa em 1962, em São Paulo, pelo trabalho do imigrante de origem judaica David Kaufman, que iniciou a marca com um pequeno ateliê de ourivesaria, desenvolvendo joias sob medida para clientes no centro de São Paulo. Alguns anos depois, pelas mãos de Nelson Kaufman – filho do fundador, que entrou na marca em 1970 –, o negócio familiar entrou em rota de expansão até chegar aonde está hoje.

Em relatório recente da Deloitte, no qual a empresa de inteligência e pesquisas analisa o mercado de luxo de 2022, a Vivara figura entre as 20 empresas globais com crescimento mais rápido entre 2018 e 2021. A média de aumento em vendas foi de cerca de 11,4% ao ano. O mesmo documento também a posiciona entre as 100 grandes potências do luxo mundial, a única brasileira em seu segmento no ranking que conta com apenas dois nomes brasileiros. Além da Vivara, o Grupo Soma, conglomerado de marcas de moda detentor de grifes como Cris Barros e Farm, também está na lista.

GESTÃO. Com modelo de gestão verticalizado e 80% do total da sua produção concentrado em sua fábrica própria em Manaus, a Vivara é a maior rede de joalherias do Brasil e atualmente conta com 268 pontos de venda próprios. Em 2021, segundo relatório anual da empresa, foram inauguradas 41 novas lojas, sendo 21 lojas Vivara e 20 Lojas Life by Vivara. Número que deve crescer no próximo ano com 50 novos pontos de venda.

A marca Life by Vivara, que atualmente conta com 72 lojas, é um capítulo importante na trajetória da Vivara. A marca é um braço da empresa focado em joias com ticket médio mais baixo, quando comparado à marca-mãe, e oferece aos seus clientes opções de joias para o dia a dia, com uma abordagem mais lúdica e diversa que a joalheria.

A abertura da marca em 2011 foi um movimento audacioso e de visão do mercado, ampliando o portfólio de produtos de acordo com os desejos da mulher. Com coleções que abordam temas como viagens, pets e emoções como amor, gentileza e fé, a marca oferece mix de produtos que trazem tendências mundiais e viralizaram na internet, atraindo um público ávido por novidades.

Além do foco em produto, a comunicação foi sempre um pilar fundamental para a construção das marcas. “No topo, a estratégia é ser aspiracional, fazemos isso com campanhas com grandes celebridades”, conta Marina Kaufman, terceira geração da família Kaufman e diretora de marketing da empresa. A força do “um a um” está na comunicação personalizada que acontece através dos influenciadores digitais que falam e se conectam com suas audiências no dia a dia de forma individual.

Essa comunicação está alinhada com a cultura da empresa de estar próxima ao cliente. “Cresci com meu pai visitando mais de dez lojas todo sábado e seguimos essa tradição, encontrando e ouvindo pessoalmente clientes e colaboradores, estando no ponto de venda”, conclui a executiva.

A Vivara foi a primeira joalheria brasileira a entrar com estratégia na “era da influência” amplificando a mensagem de suas campanhas, desenvolvendo continuamente e de maneira focada um trabalho de enorme capilaridade por todo o País. “Cada Estado, cada cidade, tem suas particularidades e atuamos entendendo as diferenças e atendendo o cliente local”, diz Marina.

Ao aliar paixão, conhecimento de produto, preocupação extrema com o cliente e estratégia de comunicação certeira, a Vivara encontrou o equilíbrio que a alçou ao sucesso. Sem medo de se transformar, com tradição e qualidade, a marca parece chegar ao seu jubileu de diamante com fôlego renovado para os próximos anos.